Rappresentante di gioielli derubato in pieno giorno

È durato pochi secondi, ma è stato pianificato con estrema precisione il furto messo a segno ieri ai danni di un rappresentante di gioielli in via Molari, a Riccione. L’episodio è avvenuto poco dopo le 12.30, in pieno giorno e in una zona centrale, a conferma della spregiudicatezza dei malviventi. La vittima, un professionista del settore orafo, è stata derubata del borsone contenente preziosi del valore di alcune migliaia di euro. Sull’episodio indagano ora i carabinieri della compagnia di Riccione, accorsi sul posto per svolgere gli accertamenti di rito.

Stando a una prima ricostruzione, il rappresentante aveva appena accostato la sua auto quando ha avvertito lo sportello posteriore, lato passeggero, aprirsi improvvisamente. Girandosi, ha intravisto un uomo – probabilmente appostato nei paraggi in attesa del momento giusto – afferrare il borsone poggiato sul sedile posteriore e dileguarsi a piedi. Il furto, avvenuto con estrema rapidità, lascia ipotizzare che il malvivente non agisse da solo: è verosimile che ad attenderlo poco distante ci fosse un complice pronto ad agevolarne la fuga, magari a bordo di un’auto o di uno scooter.

La dinamica suggerisce inoltre che il rappresentante possa essere stato seguito e pedinato già da prima del suo arrivo in via Molari, probabilmente fin dal momento in cui ha lasciato il luogo della sua ultima visita lavorativa. È stato lo stesso commerciante a contattare il 112. La pattuglia dei carabinieri, giunta tempestivamente, ha raccolto la testimonianza della vittima e avviato le prime indagini. Gli inquirenti stanno acquisendo e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, nel tentativo di identificare gli autori del colpo e ricostruire con precisione i loro movimenti prima e dopo il furto.