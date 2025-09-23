Rapuano ’retrocesso’ in serie B. L’arbitro riminese nella bufera dopo le scelte di Verona-Juve

La vita di un arbitro assomiglia a una camminata sul filo: ci stai in equilibrio per anni, poi, basta un colpo di vento appena, per farti cadere giù. In serie B, dove è stato retrocesso il fischietto riminese Antonio Rapuano. L’arbitro di serie A, 40 anni, vigile urbano di mestiere, sabato sera al Bentegodi da quel filo infatti è caduto. Fatale fu quel Verona-Juve che non verrà ricordata per la partita in sé, quanto per due fischi del direttore di gara riminese che hanno fatto parecchio rumore. In cima alla lista c’è la gomitata di Orban, attaccante del Verona, a Gatti della Juventus. Un gesto per cui Rapuano ha estratto il giallo anziché il rosso. Poi, il rigore assegnato agli scaligeri, più dubbio che netto, trasformato proprio da Orban. Due episodi, due giudizi contestati, due mattoni che hanno pesato sul futuro del riminese. L’Aia, infatti, ha deciso: ‘retrocessione’ in Serie B per un tempo non ancora definito dall’organo apicale degli arbitri. Un ritorno tra i banchi, come quando i compiti vanno rifatti, in attesa di tornare ad arbitrare nel massimo campionato.

E non è la prima volta che Rapuano finisce nella bufera. Due settimane fa, a San Siro, da quarto uomo ha segnalato l’espulsione di Allegri: giacca tolta, sarcasmo e urla. Prima ancora, a inizio 2024, la Supercoppa a Riad, Inter-Napoli, con l’espulsione decisiva di Simeone per rapida somma di ammonizioni al sessantesimo e le accuse di doppi metri. Allora qualcuno lo difese: "ragazzo serio, mite, tranquillo". Ma il suo nome ha continuato a far discutere. Gianni Rivera diceva: "Parlare con un arbitro è come parlare con un vigile urbano: hanno sempre ragione". Rapuano vigile lo è davvero, arbitro pure: e il paradosso è servito. Italo Cucci, giornalista di lunga esperienza, aggiunge: "Se agli arbitri è stata data la facoltà di spiegarsi, è giusto che anche i mister possano dire la loro". E sabato è toccato a Tudor alzare la voce contro il rigore incerto e il rosso mancato. La sensazione è che più crescono le telecamere, più si moltiplicano i Var, più gli errori diventano fragorosi e limpidi agli occhi del ’Grande Fratello’ mediatico. Rapuano ora scende – anche se temporaneamente – di categoria. Ma non è una punizione, è un passaggio. Perché anche un fischietto, come un diez, può sbagliare. Ce lo diceva De Gregori: "In fondo non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore" e forse quella regola vale un po’ per tutti. Perché ogni funambolo, dopo una caduta, ha diritto a un nuovo equilibrio.