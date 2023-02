Raso al suolo il vecchio Eurospin

Entreranno nel vivo dopo l’Antica Fiera di San Gregorio, in programma dal 4 al 12 marzo, i lavori di riqualificazione dell’area del supermercato Eurospin a Morciano di Romagna.

In questi giorni infatti lo stabile che ospitava il supermercato è stato completamente raso al suolo insieme ad un edificio attiguo.

Dai due edifici esistenti (che comprendono una superifcie per un totale di 3.500 metri quadrati) ne nascerà uno completamente nuovo e di dimensioni inferiori alle superfici esistenti (2.500 metri quadrati sono le stime) consentendo in questo modo ad Eurospin l’ampliamento della propria superficie di vendita.

La convenzione che è stata sottoscritta dal Comune con l’azienda nei giorni scorsi comporterà la sistemazione dell’intera viabilità interessata e in aggiunta la realizzazione di una nuova rotatoria progettata d’intesa con la provincia di Rimini. Rotonda quella nei progetti che servirà la stessa Eurospin e l’accesso al parcheggio del cimitero.

"Si tratterà di un intervento di grande qualità complessiva – aveva spiegato l’amministrazione comunale di Morciano in una nota – che cambierà uno degli accessi più importanti del paese mettendo in questo modo in sicurezza anche la strada provinciale più trafficata di Morciano: la s.p. 17 Morciano - Cattolica".

I lavori per la realizzazione del progetto dovrebbero concludersi secondo le stime già nell’arco di alcuni mesi.