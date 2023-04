Rave party e anarchici: scatta allerta

Dal centro storico alla campagna di mobilitazione promossa a livello nazionale dagli aderenti all’area anarchica in segno di solidarietà per Alfredo Cospito, fino ad arrivare al rischio di feste e raduni abusivi. Sarà tutt’altro che una Pasqua di relax per le forze dell’ordine riminesi, impegnate questo fine settimana e a seguire anche nei prossimi giorni, su vari fronti riguardanti l’ordine pubblico e la gestione della sicurezza. In una nota del 4 aprile scorso, il Ministero dell’Interno ha invitato le Prefetture delle grandi città italiane, in vista dell’approssimarsi della Pasqua, a vigilare con attenzione su luoghi di culto, chiese e santuari, esercizi pubblici e locali di intrattenimento Altra questione che merita attenzione è quella legata ai rave party. Il periodo delle festività si presta all’organizzazione di raduni e feste illegali.