Razzia sotto l’ombrellone. Rubano denaro e sette cellulari. Tentano la fuga: presi dalla polizia

È un’estate complicata per la sicurezza sulle spiagge riminesi, con numerose denunce e segnalazioni di furti sotto l’ombrellone. Telefono, portafogli, tablet, cuffie: in molti casi i ladri agiscono approfittando di pochi minuti di distrazione, confondendosi poi tra turisti e passanti per far perdere le loro tracce. Un fenomeno che, nelle ultime settimane, ha costretto le forze dell’ordine a intensificare i controlli. Domenica pomeriggio, un intervento della polizia di Stato ha portato all’arresto di una donna presumibilmente coinvolta nelle razzie in spiaggia. L’episodio si è verificato a Bellariva. Un cliente ha assistito a un furto, riuscendo a scorgere i presunti autori mentre si allontanavano a bordo di un’auto.

La segnalazione è stata raccolta dalla sala operativa della Questura, che ha inviato sul posto una Volante. Gli agenti, giunti in pochi minuti, hanno intercettato il veicolo segnalato con quattro persone a bordo. Alla vista della pattuglia, i passeggeri sono scesi in fretta, con atteggiamento nervoso, tentando di ostacolare il controllo. Durante la verifica, due di loro si sono dati alla fuga. Una donna, cittadina italiana, portava con sé, stringendolo al petto, un borsello dall’aspetto voluminoso: è stata inseguita e raggiunta da un agente, nonostante la sua reazione violenta fatta di calci, pugni e colpi inferti con il borsello stesso. L’altro fuggitivo, un uomo, è riuscito invece a dileguarsi approfittando della momentanea inferiorità numerica dei poliziotti.

Il contenuto del borsello ha confermato i sospetti: sette telefoni cellulari avvolti in carta stagnola, un sistema utilizzato per schermare il segnale e rendere più difficile la geolocalizzazione, oltre a due ulteriori telefoni che poco prima erano stati sottratti ad alcuni clienti dello stabilimento. Nel frattempo anche gli altri due uomini a bordo dell’auto sono stati trovati in possesso di refurtiva – tra cui tablet, cuffie e una notevole quantità di denaro contante – che è stata sequestrata. La donna è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e condotta alla casa circondariale, mentre i due complici sono stati denunciati per ricettazione. Tutti i beni recuperati sono stati posti sotto sequestro. La questura ha rinnovato l’appello ai cittadini: chiunque abbia subito il furto del proprio telefono cellulare domenica in zona Bellariva è invitato a recarsi negli uffici di polizia per presentare denuncia e verificare l’eventuale riconoscimento del dispositivo.