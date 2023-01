Razzie al Cocoricò e all’Altromondo In carcere il predatore delle disco

Mixer Pioneer, lettori Cd, computer e altre apparecchiature per fare musica. Il tutto, per un valore di 50mila euro totali. È questo il bilancio del bottino racimolato durante l’estate da un predatore seriale di discoteche in gita nella Riviera. Un 44enne veneto a cui ora vengono ricondotti ben tre furti compiuti il 21 e 23 giugno e 4 luglio di questa estate, rispettivamente compiuti ai danni del Cocoricò, Altromondo Studios e, di nuovo, Cocco. Questo il quadro accusatorio che emerge al termine del lavoro investigativo condotto dai carabinieri della stazione di Rimini-Miramare e Riccione, coordinati dal pm Luca Bertuzzi, e che ha portato nei giorni scorsi il gip Raffaella Ceccarelli a disporre per il 44enne indagato la custodia cautelare in carcere, lui che è già sottoposto a regime di custodia nel carcere di Venezia per altra causa. Ma andiamo con ordine.

Tutto nasce il 23 giugno, quando lo stesso titolare di Altromondo e Cocco Enrico Galli sporge denuncia ai carabinieri a seguito di un furto subito la notte prima nella disco riminese, dove un uomo si era introdotto forzando l’accesso di via Losanna e impossessandosi di apparecchiature, lettori e mixer per circa 30mila euro. Un primo input a cui segue la denuncia di un altro furto subito al Cocoricò con modalità analoghe appena due giorni prima. Da qui si mette in moto la Procura, che attraverso i filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza dei locali e del Comune, il sistema di rilevazione ’targasystem’ e una perquisizione eseguita a carico dell’indagato a ottobre nel carcere di Venezia riesce a raccogliere elementi puntuali per connettere i furti al 44enne veneto. Non solo i primi due. Perché al presunto ladro, successivamente viene ricondotto anche un terzo colpo, compiuto di nuovo al Cocco il 4 luglio, per altri ottomila euro di materiale elettronico sottratti.

Una refurtiva che il 44enne avrebbe accumulato facendo avanti e indietro dal veneto a Rimini e Riccione appositamente per compiere i furti nelle disco, così come documentato dal riscontro dei tabulati telefonici passati al setaccio dagli investigatori.

Tre furti. Stesse modalità. Sia al Cocco che all’Altromondo infatti il 44enne indagato si sarebbe intrufolato forzando la porta antipanico per avere accesso ai depositi delle apparecchiature, fin anche in un’occasione a tentare di rubare bevande dal bancone del bar. Occasione questa risultata determinante, poiché il 44enne veniva ripreso con indosso cappello e scarpe poi rinvenute dagli investigatori durante la perquisizione nel carcere veneziano dove è detenuto l’indagato.