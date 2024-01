Razzie nelle auto in sosta. I predoni dei parcheggi catturati sulla Consolare

Predoni delle auto scatenati a Rimini. Nelle ultime settimane, non sono mancate le denunce e le segnalazioni, da una parte all’altra della città, da parte di conducenti che hanno ricevuto la sgradita visita dei ladri. Le zone più flagellate: parcheggi e aree di sosta dei centri commerciali o nelle vicinanze di bar e ristoranti, dove spesso la gente si ferma a pranzo o a fare l’aperitivo. I malviventi ne approfittano per entrare in azione, scassinare portiere e bagagliai e frugare all’interno alla ricerca di beni di valore. Viste le continue segnalazioni, le forze dell’ordine riminesi hanno predisposto dei servizi straordinari di controllo delle aree più a rischio. Controlli che alla fine hanno dato i loro frutti, visto che mercoledì scorso due ladri sono stati presi con le mani del sacco dagli agenti della polizia stradale.

In manette sono finiti due napoletani arrivati in trasferta nel Riminese appositamente per dedicarsi alla razzia delle macchine in sosta. Si tratta di un 39enne e di un 27enne che ieri mattina, a seguito dell’arresto, sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Rimini per essere processati in via direttissima. Il breve inseguimento che ha poi portato alla loro cattura è cominciato in via Tonale. La coppia di malviventi prende di mira il furgone di un idraulico che nel frattempo si sta godendo la pausa pranzo in un ristorante lì vicino. Mentre l’artigiano mangia, gli scassinatori entrano in azione e, armati di cacciavite, riescono a forzare il veicolo e si impossessano di alcune scatole piene zeppe di attrezzi da lavoro. Le loro mosse però non sfuggono ad una pattuglia del Polstrada di Rimini che in quel momento è impegnata nel pattugliamento della zona. Messo a segno il colpo, i ladri risalgono su una macchina presa a noleggio e si allontanano dal parcheggio, tallonati a debita distanza dai poliziotti della Stradale che aspettano di trovarsi in condizioni di sicurezza per uscire allo scoperto. A un certo punto la coppia si ferma per scaricare la refurtiva, quindi riparte immettendosi sulla Consolare in direzione di San Marino. Più o meno all’altezza del negozio PittaRosso, la pattuglia della Stradale si avvicina, fa partire i lampeggianti e gli agenti mostrano la paletta invitandoli a fermarsi. I due campani, presi dal panico, si infilano a tutta velocità in una stradina laterale senza uscita e si ritrovano così in trappola. La loro corsa termina in un fosso: a quel punto non possono far altro che alzare le braccia.

Lorenzo Muccioli