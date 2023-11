"Razzismo e minacce": altre multe al Cattolica

Non c’è pace per il Cattolica Calcio. Dopo la stangata di cinque partite a porte chiuse arrivata a seguito del presunto agguato compiuto da parte di un gruppo di tifosi giallorossi ai danni dei giocatori del Del Duca dopo la vittoria dei ravennati allo stadio ’Clabi’, il giudice sportivo ha messo di nuovo nel mirino il Cattolica e i suoi tifosi. Nello specifico, dopo la partita con il Civitella sono due le decisioni del giudice sportivo che hanno interessato la società. La prima è una multa di mille euro poiché "i sostenitori (del Cattolica, ndr) in campo avverso rivolgevano insulti e minacce nei confronti della squadra ospitante e della terna arbitrale", recita il provvedimento sportivo. E a seguire un altra multa da mille euro (sospesa) poiché "un sostenitore del Cattolica Calcio 1923 – così recita sempre la decisione del giudice sportivo – nel corso della partita rivolgeva espressioni offensive per motivi di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore avversario". Una sanzione la cui esecuzione è stata tuttavia sospesa, con il giudice sportivo che ha sottoposto la società Cattolica Calcio a un periodo di prova della durata di un anno.

"Tutto questo non mi va". Tuona così Oscar Cervellieri, vicepresidente della squadra che milita nel campionato di Promozione, in una lettera aperta alla quale il dirigente del Cattolica Calcio 1923 ha affidato il proprio pensiero circa le ultime decisioni della giustizia sportiva. "Non mi va che di punto in bianco la nostra tifoseria che sino a poco tempo fa era considerata una delle migliori, ora sia diventata tutto ad un tratto una bestia nera o il refugium peccatorum di personaggi violenti e razzisti, perché così non è". È tranciante Cervellieri, che aggiunge: "Non ero presente alla partita, ma mi è stato riportato di un paio di cori contro la società per via della chiusura della curva, ma nessun insulto o minaccia alla squadra del Civitella e tantomeno insulti a sfondo razziale rivolti ad un giocatore avversario. Anche noi abbiamo e abbiamo avuto in passato giocatori di origine straniera nel nostro organico e nessuno di loro ha mai avuto nessun genere di problema, né con i nostri tifosi, né con la città. La nostra tifoseria – continua il vicepresidente – negli ultimi anni ha girato tutto il nord Italia senza che mai si sia verificato un problema di ordine pubblico, portando, anzi, allegria, passione e calore in tutti i campi visitati in trasferta. Il fatto che alcune persone, due settimane fa, abbiano commesso un fatto grave non vuol dire che tutti i tifosi del Cattolica siano persone violente – scandisce Cervellieri –".

Poi, lo sguardo al recente passato: "C’è stato un gesto grave che la società e la comunità cattolichina hanno condannato in ogni modo, ma il fare di un’erba un fascio, il considerare tutta la tifoseria del Cattolica come razzista e violenta è una cosa che non può essere accettata".