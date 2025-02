Razzismo nel basket giovanile. Urla "scimmia" a una giocatrice. Condanna unanime: "Vergognoso"

Condanna. Ferma e unanime. Da Rimini e da Cesena. Quel che è accaduto alla Carim non deve più ripetersi. Una madre che urla "scimmia" a una giocatrice di colore, non ancora 18enne, sugli spalti di un campo da basket. "Vergognoso. Non c’è altro aggettivo per definire quel che è successo", l’istantanea dell’assessore allo Sport di Rimini, Michele Lari. "Da una donna adulta – dice – ci si aspetterebbe un comportamento diverso, non certo epiteti a sfondo razziale. Un episodio da condannare senza se e senza ma, reso ancor più grave e inaccettabile perché accaduto durante un campionato giovanile. Un forte abbraccio alla cestista riminese, alla sua famiglia e alle sue compagne di squadra". Il Comune di Rimini sarà al fianco dell’Happy Basket nel caso "la società decidesse di procedere attraverso la giustizia ordinaria, oltre che sportiva, per non fare cadere nel vuoto un episodio che lascia una infinita amarezza".

Ad assistere alla partita c’era anche Massimiliano Intorcia, il responsabile tecnico di Insegnare Basket Rimini, alla Carim per veder giocare la figlia che milita nella stessa squadra della 17enne insultata. Nel video, è l’uomo che riprende la donna che ha pronunciato l’insulto preannunciando denuncia alla federazione. "Ero lì come genitore – dichiara Intorcia – e c’è tanta amarezza. Cerco di insegnare tolleranza ed educazione, cerchiamo tutti di insegnare in palestra il rispetto verso gli altri e poi succedono casi come questo. È un fatto che va al di là della pallacanestro. Queste persone non possono essere tollerate in una palestra". Mara Fullin, responsabile della sezione basket della Nuova Virtus Cesena, parla di "gesto inqualificabile. La nostra lettera di scuse era doverosa, ma si tratta di un’iniziativa personale di un genitore non tesserato per la nostra società. Noi promuoviamo valori di inclusione, rispetto e fair play". Provvedimenti nei confronti della mamma? "L’idea – risponde Fullin – è quanto meno quella di emanare un provvedimento di non gradimento alle nostre partite".

A chiedere scusa è anche Christian Castorri, assessore allo Sport di Cesena. "Lo sport cesenate e l’impegno della Nuova Virtus Cesena sono altro rispetto a quanto accaduto lunedì sera. Prendiamo le distanze e ribadiamo che la pratica sportiva non può e non deve lasciare spazio alla violenza verbale e fisica. Condanneremo sempre, senza alcuna giustificazione, atteggiamenti di questo tipo soprattutto se arrivano da chi, come le famiglie, dovrebbe insegnare la buona educazione e la sportività".

Giuseppe Catapano Loriano Zannoni