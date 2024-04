Rbr, 40 anni fa la promozione in A1. Benatti: "Impresa indimenticabile"

Per Maurizio Benatti quello di lunedì prossimo sarà un giorno speciale. C’è un caldissimo Torino – Rimini alle porte e sono niente meno che le due tappe più significative della sua carriera da giocatore. In più, a coincidenza estrema, lunedì 8 aprile 2024 cadrà il quarantennale di una delle date leggendarie della pallacanestro riminese. Niente meno che il giorno di American Eagle Vigevano – Marr Rimini 68-74, che nel 1984 decretò la matematica certezza della promozione in A1. Benatti in campo a distribuire assist, la spedizione dei 18 pullman e un palazzetto tutto riminese. Delirio e festeggiamenti che rimangono scolpiti nella memoria biancorossa. "A livello di partecipazione emotiva lo ricordo ancora come un qualcosa di incredibile – dice Benatti – Avevamo la percezione che tanti tifosi potessero essere dei nostri quel giorno, in fondo le prenotazioni in settimana all’Ottica Gallusi procedevano a gonfie vele, lo sapevamo. Giuliano ci teneva aggiornati. C’era un po’ di agitazione, diciamo che abbiamo vissuto un po’ di pressione e non vedevamo l’ora di giocare. Poi è andato tutto alla grande, è stata una giornata fantastica". Dopo 25 anni, nel 2009, Nicola Gambetti ha organizzato una reunion, è stata prodotta una pubblicazione con la storia dei "Ragazzi che fecero l’impresa" ed è stata giocata una partita celebrativa contro una formazione All Stars Crabs. Benatti, playmaker, è stato a Rimini dal 1982 al 1990 e ora vive qua. Dal 1977 al 1982, invece, le annate torinesi. "Il ricordo più bello a Torino? L’essere arrivati in semifinale scudetto (a quel tempo era China Martini Torino) e aver sfidato l’Olimpia Milano". Una squadra, quella piemontese, con Caglieris, Brumatti, Meo Sacchetti e anche un certo Wansley, che poi a Rimini fu colonna portante dello squadrone del 1983-1984. L’attualità racconta di due squadre che hanno cominciato in maniera differente ma che adesso sono molto vicine, per valori generali. "Torino è stata nelle parti alte della classifica tutto l’anno, Rimini è da tre mesi in grande ripresa dopo un brutto inizio – prosegue Benatti -. In questo momento Rbr può vincere contro chiunque e quindi anche lunedì a Torino ci proverà".

Loriano Zannoni