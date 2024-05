Rbr, aneddoti e momenti poco conosciuti di un’annata sulle montagne russe

È una giornata di festa, quella di oggi, per il mondo Rinascita Basket Rimini. Alle 19, al Teatro Galli, ecco "The match on stage – Effetto Flaminio Gran galà", serata a inviti per raccontare aneddoti e momenti anche poco conosciuti di un’annata sulle montagne russe. I protagonisti saliranno sul palco in un momento di off-season che vuol dire relax ma anche riflessione, per dare un ultimo sguardo a quello che è stato. Per rivivere i rimpianti di un inizio così così e far conoscere alla platea le sensazioni di una rimonta playoff dai ritmi straordinari. Anche perché il 2024-2025 non è ancora ufficialmente chiuso, con coach Dell’Agnello alle prese con gli allenamenti fino alla fine di maggio. Lavoro individuale e sui fondamentali per qualche giorno ancora, poi lo stop e i primi pensieri di mercato. Prima di tutto arriverà una figura dirigenziale di spicco, ma non a sostituire qualcuno di già presente. Poi si parlerà di giocatori. Intato Rbr festeggia la qualificazione alle Finali Nazionali dell’Under 15 Ibr. Ruggeri e compagni saranno in campo ad Anagni a partire dal 3 giugno. "Siamo molto orgogliosi – dice Paolo Carasso -, siamo tra le migliori 16 squadre in Italia e abbiamo una formazione che nasce sul territorio, dal nostro minibasket, allenata e formata con Insegnare Basket Rimini che è una società di Rinascita. Siamo orgogliosi di essere nelle top 16 e grazie ai risultati conseguiti siamo passati come testa di serie in vista dei sorteggi. Lo abbiamo fatto con tutti ragazzi di Rimini, senza una foresteria".

Loriano Zannoni