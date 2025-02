Rbr, che sfida con Verona. Una vittoria per ripartire

La Tezenis Verona è una squadra atletica, veloce e particolarmente complicata da affrontare, un avversario che all’andata ha messo seriamente in difficoltà la Rinascita. Era il 22 dicembre quando la Rbr, priva di Justin Johnson, perse 76-70 contro una squadra ben organizzata e capace di esprimere un basket di qualità. In quell’occasione, Copeland si rivelò decisivo, debuttando con 22 punti e risultando il trascinatore della sua squadra. Nelle successive otto partite, pur non raggiungendo più quel picco di produttività, il giocatore americano ha mantenuto un rendimento costante su livelli molto alti, con una media di 17 punti, 3.3 rimbalzi e 2 assist a partita. Un elemento fondamentale nello scacchiere di Verona, dove ha sostituito Pullen in corso d’opera.

L’altro perno del team scaligero è il centro Jalen Cannon, un giocatore d’esperienza, non certo un colosso in termini di statura, visto che non arriva ai due metri, ma molto efficace nella sua capacità di inserirsi nel gioco di squadra. Cannon garantisce una solida presenza nel pitturato e una grande efficienza offensiva, segnando 10 punti di media con soli 7 tiri a partita.

Nella gara di andata furono determinanti anche le prestazioni di due ali molto dinamiche e atletiche, Liam Udom ed Ethan Esposito. Udom, cresciuto anche nelle giovanili dei Crabs, viaggia su una media di 9 punti e 6 rimbalzi a partita, mentre Esposito, ottimo atleta e secondo miglior marcatore di Verona, si attesta su 11.7 punti di media. Il principale creatore di gioco è invece il play Lorenzo Penna, un regista di grande visione e intelligenza tattica, capace di servire ben 4.2 assist a partita oltre ai suoi 11.2 punti di media, nonostante la sua statura di 1.80 metri. Dalla panchina, coach Ramagli può contare sul prezioso contributo di Mattia Palumbo (7.9 punti e 4.8 rimbalzi), sulla giovane guardia Leonardo Faggian (6 punti), sull’ala Vittorio Bartoli (4.5) e sul centro Gazzotti, che garantisce sostanza in 13 minuti di utilizzo, anche se il suo apporto in termini di punti è limitato (2 di media).

La Tezenis ha otto punti in meno in classifica (28 contro 36), ma la RivieraBanca dovrà ritrovare la sua brillantezza domani al Flaminio per evitare passi falsi. Ancora da valutare il contributo delle guardie rientranti, con Simioni e Camara ormai recuperati, mentre lo staff medico si concentra su Tomassini e Robinson. Entrambi restano in forte dubbio: Tomassini sta proseguendo il percorso di recupero dopo l’infiammazione alla spalla, ma il suo impiego sarà deciso solo all’ultimo.

