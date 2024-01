Rbr, Grande suona la carica: "A Trieste andiamo per vincere"

Oltre le medie abituali, per un’esplosione di canestri che ha fatto veleggiare in acque tranquille la Rinascita per tutta la partita con Nardò.

Il massimo per punti (24) e valutazione (20) nell’intera stagione, il tutto senza partire nei cinque alla palla a due. Alessandro Grande guarda all’ultima gara e ne prende spunto per raccontare una Riviera Banca in crescita, con tre vittorie su quattro incontri e la prospettiva di provare a fare uno sgambetto a due top team come Trieste e Udine prima che cominci a ticchettare l’orologio. "Stiamo bene, il periodo è buono – dice il play biancorosso –. Al di là di queste ultime partite, è da tempo che lavoriamo duramente e l’intensità degli allenamenti è buona, con qualità e attenzione".

Non scontata, la ripartenza con Nardò dopo le amarezze post sconfitta con Cividale. "In noi c’era tanto dispiacere, non frustrazione. Lì i dettagli hanno fatto la differenza, lo sappiamo. Quelli e la percentuale al tiro da fuori che non ci ha premiato. Un paio di triple in più e magari l’inerzia sarebbe passata da un’altra parte. Con Nardò una vittoria convincente e meritata, abbiamo messo un punto e ora si va avanti".

In quintetto Tassinari e non Grande. "Mi metto a disposizione della squadra. Quando il coach mi ha detto quello che pensava, io ho solo lavorato per far bene nella nuova veste, cercando di ottenere il più possibile uscendo dalla panchina. Questa è una squadra con talento, con Nardò è capitato a me di segnare tanto e magari la prossima volta può succedere a qualcun altro.

Tra l’altro tra me e "Tasso" c’è un ottimo rapporto, sono contentissimo che anche lui sia andato bene". 3/6 da due, 5/8 da tre e 3/3 ai liberi per Grande, che ora guarda al prossimo futuro e scorge la sagoma di un colosso come Trieste.

I giuliani hanno vinto 98-90 il recupero con Nardò di mercoledì sera. Ovviamente assente Reyes (menisco), mentre Ruzzier (caviglia) era a referto ma non ha messo piede in campo. "Il punteggio oltre i 90? Loro viaggiano sempre a ritmo molto alto – osserva Grande -. All’inizio forse questo li aveva fatti balbettare ma in ogni caso le vincono in attacco, traggono energia più davanti che dietro. Hanno talento a sufficienza per tappare tutti i buchi, sono una squadra di altissimo livello. Detto questo, noi andremo là per vincere".

Quale sarà la chiave? Secondo il play di Riviera Banca servirà "una partita dura e solida. È chiaro che non possiamo prescindere dal nostro attacco ma anche a livello difensivo siamo cresciuti. La classifica è corta, dobbiamo giocarle tutte per vincere. È chiaro che avremmo preferito avere due o quattro punti in più, ma anche in quel caso non saremmo stati in una posizione tranquilla, rilassata. Uno scalpo importante ora sarebbe l’ideale".

Loriano Zannoni