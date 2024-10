Rbr, Marini ripensa al ko: "Abbiamo difeso male"

Lucio Redivo è ancora lì, nella testa di Rbr. Il suo tiro ha spezzato la striscia vincente dei biancorossi e ha inflitto alla squadra la prima sconfitta in campionato. Oggi ricominciano gli allenamenti e l’obiettivo derby di domenica è ben visibile, ma qualche riflessione su quanto accaduto con Cividale va ancora fatta. "È un peccato, un vero peccato – dichiara Pierpaolo Marini -. Eravamo abbastanza in controllo, poi ci hanno recuperato e il finale ha portato alla beffa di quel tiro da tre. Il rammarico c’è, a caldo ancora di più, ma dobbiamo andare avanti e superare questa partita tutti assieme".

L’ex Trapani è lucido anche nell’analizzare cosa non ha funzionato e non punta certo il dito su quegli ultimi minuti, su qualche tiro libero sbagliato o sulla parabola finale della guardia argentina. "Non è una questione di ultimi secondi, non dobbiamo guardare a quegli attimi nello specifico. La difesa deve essere la nostra identità e i 90 punti subiti al Flaminio non sono accettabili. Lì dobbiamo sicuramente migliorare".

La partita di Marini è stata eccellente. Il giocatore, che fino al 35’ ha avuto un rendimento normale, è letteralmente decollato in un finale da fuochi d’artificio. Per lui gli 8 punti del +9 a 3’20" dalla fine e soprattutto la tripla che sembrava poter regalare la vittoria a RivieraBanca, quella dell’87-83 a -22".

Un canestro dal grado di difficoltà elevatissimo. "Dispiace solo ed esclusivamente per la sconfitta, quella è l’unica cosa che conta – riprende la guardia biancorossa -. Abbiamo interrotto il filotto e ora ci hanno raggiunto in testa alla classifica, ma siamo solo all’inizio di un campionato molto lungo e tutto può succedere. Una stagione tosta che abbiamo cominciato molto bene, in ogni caso sappiamo che non ci sarà nulla di facile. La chiave per restare in alto? Sicuramente la continuità nel lavoro e nel rendimento. Non bisogna essere mai sazi, perché più vinci e più le altre squadre cercano di dare il meglio contro di te".

Marini ha giocato a Forlì tra il 2018 e il 2020 e per un anno ha avuto come allenatore Sandro Dell’Agnello.

Domenica sarà derby per tutta Rbr e un ritorno a un team conosciuto per lui. "Il derby è sempre un grande evento, per i tifosi e per noi. È chiaro che sarà speciale. Sarà un bello spettacolo, una sfida di alto livello, su questo non c’è dubbio. Noi dovremo fare attenzione a una squadra costruita con ambizione di alta classifica".

Per domenica, la società ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti, dedicati solo a residenti nella provincia di Rimini e a San Marino (la vendita ai tifosi forlivesi sarà gestita dall’Unieuro).

Non sarà possibile acquistarli online. Tagliandi disponibili alle tabaccherie Pruccoli, Millennium e T’immagini, oppure nella sede del Flaminio tutte le mattine dalle 9 alle 12.30, il giovedì anche dalle 17 alle 19. Costo: 18 euro (curve e laterali), 30 euro (rossi), 45 euro (bianchi), 60 euro (parterre).

Loriano Zannoni