Rbr ruggisce, rimonta e batte Forlì nel derby

Rimini, 27 ottobre 2024 – In un acceso derby romagnolo, Rimini riesce a strappare una preziosa vittoria contro Forlì con il punteggio finale di 81-73, coronando una spettacolare rimonta nella seconda metà della partita. La gara parte con Forlì in gran forma, guidata da un Harper ispirato e imprendibile, che mette a segno ben 22 punti solo nel primo tempo e porta gli ospiti in vantaggio di dieci punti all’intervallo lungo (37-47). Nel terzo quarto, però, la reazione di Rimini cambia le sorti dell’incontro: Johnson e Tomassini sono protagonisti di un’efficace rimonta, con un ritmo offensivo che sorprende Forlì, riportando i padroni di casa in partita fino al sorpasso (51-50) a metà parziale. Forlì tenta di resistere, ma la difesa di Rimini cresce, e le triple di Tomassini e Marini segnano il +7 per i biancorossi al termine del terzo periodo (59-52).

Nell’ultima frazione, Harper continua a lottare, portandosi a 34 punti personali, ma Rimini è ormai inarrestabile. Un’eccellente gestione dell’attacco, con canestri chiave di Tomassini e una tripla finale di Grande, chiude la gara sull’81-73.