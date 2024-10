Rbr trionfa nel derby con Forlì. Johnson: "Una gara importante"

Il derby di domenica è ancora vivo in città. Le discussioni sulla A2 finiscono tutte lì, sulla vittoria di Rimini con Forlì e sulla soddisfazione di tutti i tifosi per aver spezzato un incantesimo che durava da troppo tempo. In campo, a spadroneggiare, un Justin Johnson dai mille volti. Potente spalle a canestro quando serviva, ottimo in aiuto sui piccoli, chirurgico nel finale con le due triple del +6. Il lungo americano ha chiuso con 21 punti, 14 rimbalzi, 2 assist e 35 di valutazione complessiva. Poco da fare per Gaspardo, Pascolo e compagnia. "Era una partita importante per noi – dice Johnson -. È chiaro, per la classifica si trattava di due punti, ma sappiamo che valeva molto di più per tutti visto che era il derby. Nel primo tempo non è andata così bene, mentre nel secondo siamo andati meglio in difesa e siamo riusciti a recuperare". Due i momenti chiave che hanno contribuito a mettere benzina nel serbatoio delle due squadre. L’inizio favorevole a Forlì con Harper stellare e il break di 21-2 nel terzo quarto per RivieraBanca con le triple e il buon contributo da parte di tutti. "Il coach ha fatto un ottimo lavoro mantenendoci calmi nello spogliatoio – rivela il lungo ex Western Kentucky University -. Nel secondo tempo abbiamo giocato per recuperare lo svantaggio punto dopo punto e, attenendoci alle nostre regole, ce l’abbiamo fatta". Le scelte tecnico-tattiche di Rbr hanno pagato, così come è stata decisamente importante l’efficacia difensiva di Marini su Harper nel secondo tempo. La guardia di RivieraBanca ha proposto all’americano dell’Unieuro dubbi diversi, con una difesa più di rapidità e velocità rispetto a quella fisica e potente di un Anumba peraltro sottotono. Per Justin Johnson una gara che si stava complicando, vista la frequenza dei raddoppi avversari una volta che il giocatore stava cominciando a lavorare spalle a canestro. Poi però lo stesso "JJ" è stato bravo ad aprirsi e a trovare mira e canestri anche dalla lunga distanza. "Provo a fare quello che serve e so che ogni partita è diversa. Sono consapevole di non aver fatto una gran partita con Cividale ed ero frustrato per questo. Volevo far bene. Arrivano parecchi raddoppi su di me e, quando accade, cerco di mettere in ritmo i miei compagni oltre che produrre personalmente punti". La squadra, intanto, si prepara a una settimana diversa dalle altre. Non c’è l’infrasettimanale, ma RivieraBanca sarà impegnata, venerdì sera a Torino, nel match di anticipo dell’ottava giornata. Una sfida dal sapore del tutto differente rispetto a quella con l’Unieuro, ma ugualmente importante per mantenere la vetta della classifica. Dall’altra parte uno dei guru delle panchine di A2, Matteo Boniciolli.

Loriano Zannoni