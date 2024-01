Rbr, vietato sbagliare. In cinque per i playoff

Cinque squadre per tre posti playoff. È questo che dice la classifica dopo 20 giornate, a due gare dal termine del ritorno. È una fase cruciale del campionato, perché tutte cercano anche il miglior posizionamento possibile in vista dell’orologio, oltre che mettere in saccoccia punti importanti per la postseason. Piacenza è sesta a 18, poi Cento e Nardò a 16, Cividale e Rimini a 14. Anche considerando che i punti in palio sono ancora tanti, è difficile pensare che qualcuno di questo gruppo possa raggiungere chi sta sopra (Verona è a 26) oppure che chi è più in basso come Orzinuovi (8) e Chiusi (6) riesca a centrare strisce di vittorie utili per centrare i primi otto posti. Dunque, la lotta è ristretta a quelle cinque. Piacenza non sembrava poter rischiare, ma delle ultime cinque ne ha vinta solo una e ora è in ballo assieme alle altre. La posizione potrebbe rimanere tale prima della griglia per l’orologio, visto che l’Assigeco deve incontrare Chiusi e Orzinuovi, ma nel seguito tutto può accadere. La lotta tra le altre quattro, nelle prossime due giornate, è decisiva per avere accoppiamenti migliori nelle successive dieci partite. La settima affronterà in casa tutte le ultime del girone verde. La decima invece, oltre a vedersela con 11ª e 12ª, avrà tra le mura amiche pure Trapani, Cantù e probabilmente Torino: un percorso accidentato che rischia di compromettere qualsiasi sogno prima della partenza. In mezzo tanti gradi di difficoltà diversi. Riviera Banca, che è decima, è 0-2 con Cividale, mentre ha la differenza canestri favorevole sugli 1-1 con Cento e Nardò. Decisivo, dunque, il calendario: Rbr affronta due big come Trieste (fuori) e Udine (al Flaminio), Cividale va a Bologna e poi aspetta Cento (che prima ha Orzinuovi), Nardò ospita Verona e poi va a Chiusi. Possibile anche che non basti una vittoria in due partite ai biancorossi per scalare anche solo una posizione. Ecco perché nulla va lasciato al caso già a Trieste, magari approfittando delle momentanee difficoltà della squadra giuliana. Una formazione, quella allenata da Jamion Christian, che ha perso le ultime due e che stasera recupera la gara con Chiusi senza Reyes e probabilmente Ruzzier. Il primo (menisco) è out per diverse settimane, il secondo è in dubbio per domenica. Rimini deve approfittarne.

Loriano Zannoni