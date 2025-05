Rds summer festival, arrivano i big. Olly e Fedez danno il via all’estate

L’estate riminese degli eventi comincia a prendere forma, con un pizzico di Sanremo sul palco di piazzale Fellini il 20 e 21 giugno. Sono rispettivamente Olly, vincitore dell’ultimo Festival, e Fedez i primi due grandi artisti annunciati per la partenza dell’Rds summer festival. Due nomi di una grande lista che nelle prossime settimane sarà svelata e andrà a comporre un cartellone unico. Nella ‘rosa’ del festival targato Rds ci sono anche Tanani, Achille Lauro, Leo Gassmann, i Negramaro e tanti altri artisti, alcuni dei quali potrebbero suonare proprio in Riviera per la due giorni di concerti coincidente con la Notte rosa. A fare da padroni di casa nelle due serate riminesi gli speaker della radio Rossella Brescia, Ciccio e Baz. Rimini darà il via al festival, le tappe successive sono a Senigallia, Monopoli e Olbia. "Sarà una grande festa, per un grande avvio dell’estate, in una felice concomitanza con la Notte rosa – ha detto il sindaco Jamil Sadegholvaad – Aspettiamo a Rimini tutti quelli che vorranno festeggiare insieme a noi il Capodanno dell’estate italiana, insieme a Rds, partner ufficiale della stagione musicale riminese che dopo l’Rds summer festival tornerà con Rds loves Rimini, la local radio che trasmetterà in diretta dal 4 fino al 13 luglio in piazzale Kennedy".

Quest’anno per la prima volta, il format cresce grazie allo speciale televisivo che permetterà anche al pubblico di casa di vivere l’evento con due speciali dell’Rds summer festival in onda il 19 e il 26 luglio su Tv8 e Sky Uno e in streaming su Now. Al Capodanno dell’estate riminese si ballerà quindi (anche) al ritmo di Olly e Fedez. Il primo ha trionfato nell’ultima edizione del festival della canzone italiana con la sua Balorda nostalgia. Classe 2001 è nato a Genova ed è arrivato alla notorietà dopo aver partecipato a Sanremo giovani nel 2022. Autore di due album, spazia tra il pop, il rap, l’urban e l’r&b. Fedez inizia la sua carriera invece nel 2006. Negli anni il rapper di Rozzano ha partecipato varie volte a Sanremo, collezionando un secondo posto nel 2021. Negli anni ha firmato 7 album, apparendo anche in televisione come giudice di X-Factor e conduttore di Lol. Anche quest’anno inoltre numerosi talenti emergenti calcheranno il palcoscenico grazie al progetto Con Galbanino il palco è sempre più tuo. Per il terzo anno l’iniziativa darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti. Una giuria d’eccezione presiederà il casting e decreterà i giovani artisti che potranno vivere il loro sogno. Non solo, ai quattro migliori talenti che si saranno esibiti, verrà data l’incredibile opportunità di condividere il palco con i propri idoli musicali anche ai prossimi Rds Showcase.

"Siamo felici di poter incontrare anche quest’anno i nostri ascoltatori in un tour estivo che si prospetta ricco di musica e divertimento. Dopo tre edizioni di grande successo, siamo convinti che anche quest’estate il pubblico ci premierà con il suo calore e con la voglia di stare insieme...", commenta Massimiliano Montefusco, ad di Rds. "Colgo l’occasione per ringraziare le istituzioni delle località che anche quest’anno hanno confermato la loro presenza – come Rimini e Senigallia – e alle new entry, rappresentate da Monopoli e Olbia, che hanno creduto nel progetto".

Federico Tommasini