Reati di genere, boom di interventi. Giro di vite per i maltrattanti

È una piazza Cavour bianca e blu quella che ieri mattina ha offerto un colpo d’occhio di grande fascino in occasione del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si è celebrato al teatro Galli, dove le più alte cariche cittadine si sono riunite per festeggiare la storia della polizia di Stato alla presenza anche di tantissimi giovani, studenti delle scuole superiori Einstein, Malatesta e Marco Polo, nonché una delegazione della comunità di San Patrignano. Oltre che l’occasione per leggere alla platea gremita i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della polizia Vittorio Pisani, la questora di Rimini Olimpia Abbate ha preso parola sul palco del Galli per omaggiare "gli uomini e le donne al servizio di questa comunità per garantire sicurezza e libertà". La libertà di "vivere serenamente la quotidianità".

Poi, il questore di Rimini ha espresso la propria vicinanza all’Arma dei carabinieri per la scomparsa dei due giovanissimi militari coinvolti nell’incidente di Salerno e ha ribadito la promessa di impegno per "garantire la sicurezza senza ricette miracolose, ma seguendo la via maestra: conoscenza del territorio, ascolto della comunità e valorizzazione del capitale umano". Il discorso della dottoressa Olimpia Abbate è stata anche l’occasione per ricordare come nel 2023 le Volanti della polizia di Rimini abbiano compiuto ben 6.241 interventi (17 al giorno in media), gran parte dei quali su input di chiamate al numero unico d’emergenza. "Il 40% di questi interventi – ha ricordato Abbate – è legato a conflitti: liti in strada, in casa, con come protagonisti persone in condizioni di disagio. Molto spesso persone già note alle forze dell’ordine". In virtù di questi numeri, ecco perché la questora ha ribadito come è stato aumentato il numero di pattuglie in circolazione e "l’impiego di altri equipaggi per il controllo del territorio, per vigilare sulla movida e le sue declinazioni".

Infine, Abbate ha elencato come nel 2023 siano stati emessi cento fogli di via e 19 daspo urbani in tutto. Per quanto riguarda invece le fasce deboli, la questora ha ricordato come nel 2023 la squadra mobile abbia eseguito 27 misure di custodia cautelare e dieci divieti di avvicinamento emessi dalla Procura verso soggetti maltrattanti. A cui si aggiungono 46 ammonimenti totali da parte del questore verso altrettanti soggetti.