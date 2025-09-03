Recensioni più trasparenti. Rinaldis: "Passo avanti, anonimi solo se verificati e stop ai giudizi falsi"

L’Unione Europea ha (finalmente) varato il codice di condotta per le recensioni turistiche sul web. Sottoscritto da istituzioni e piattaforme, prevede tra l’altro il tracciamento dei recensori anonimi, con possibilità di bannare i trolls, i fantasmi della vacanza. Una vecchia battaglia dell’Associazione albergatori di Rimini e di Patrizia Rinaldis: è contenta? "Garantire delle recensioni corrette è a tutela di tutti, turisti e gestori – attacca la presidente Aia -. Dico che, anche se l’adesione è volontaria, e chi aderisce si gioca la credibilità, si tratta di un bel passo in avanti". Oltre al ministero del Turismo e importanti associazioni di tutela dei consumatori, hanno aderito tra gli altri, Tripadvisor, Booking, Expedia, Airbnb... "Sì. Peccato manchi Google, con cui è complicatissimo interfacciarsi. Ma, ripeto, è la strada giusta. Noi ci siamo sempre battuti, anche in sede legale, contro la giungla delle recensioni, in particolare quelle anonime. E i ‘pacchetti’ di giudizi positivi messi in vendita da agenzie specializzate. Che ora non saranno vietati in assoluto ma dovranno essere chiaramente riconoscibili". I giudizi anonimi, o con pseudonimi, restano consentiti ma – novità importante – solo agli utenti già verificati dalle piattaforme. Che potranno identificarli. "E’ una svolta. Sinora, mentre ad esempio Booking chiede recensioni solo ai propri clienti, altre piattaforme accolgono di tutto. Mentre io gestore non posso rispondere, anche a fronte di recensioni in evidente malafede. Da oggi, per chi aderisce a questo codice, si apre anche la strada dalla rimozione o contestazione delle recensioni, se si dimostrano palesemente fuorvianti". Potrà servire anche a togliere il ‘marchio d’infamia’ a una struttura affossata da una pessima gestione, attualmente costretta a mantenere per sempre le critiche e le accuse anche se la gestione cambia. "Sì, a meno che non cambi nome e ragione sociale. Assurdo! Se cambia gestione, quella nuova deve poter ripartire da zero, non portarsi dietro zavorre causate da altri". Da capire come evitare eventuali cambi di gestione ‘fittizi,’ di sola facciata. Il codice europeo prevede anche la ‘gestione rapida’ delle contestazioni... "Altro fattore fondamentale. Il web, e il mondo non solo turistico odierno, impone tempi rapidi". In questa direzione va probabilmente anche la previsione di un ‘format predefinito’ per rispondere ai clienti insoddisfatti. "Se serve ad aumentare la chiarezza, va benissimo". Si impone trasparenza anche sulla sempre scottante questione delle stelle alberghiere. "Si dovrà distinguere da quelle che attribuisce la piattaforma a un albergo, e quelle che la struttura ha ottenuto in base alle disposizioni vigenti". Che non da oggi fanno acqua da tutte le parti. O no? "Non c’è dubbio. Da anni chiediamo che il sistema di attribuzione venga aggiornato. Oggi tra i requisiti per alcune categorie di hotel c’è ancora l’obbligo del fax, e di una cartellina con carta e penna in camera. Roba a dire poco anacronistica".

Mario Gradara