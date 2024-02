Receptionist e tecnico per l’albergo Select

L’hotel Select, struttura a 4 stelle di Riccione, cerca due nuovi collaboratori a tempo determinato già da questo mese. La prima figura è quella di un receptionist per il front office con esperienza in hotel della stessa categoria. Requisiti: laurea in ambito linguistico/turistico, ottima conoscenza di almeno due lingue straniere, attitudine all’accoglienza e al lavoro di squadra, capacità di lavorare in autonomia, patente B e auto propria. Orario part time su 5 giorni.

La seconda figura ricercata è quella di un manutentore per manutenzioni elettriche, idrauliche e inerenti la piscina. Si richiede esperienza, preferibilmente diploma tecnico, patente B, buone capacità di lavorare in autonomia, buona conoscenza lingua inglese. La residenza in provincia di Rimini costituisce requisito preferenziale. Orario di lavoro dalle 8 alle 13 e dalle 18 alle 21. Annunci rivolti ad ambosessi. Le candidature vanno inviate sul portale ‘Lavoro per te’ selezionando la mansione di interesse.