Record di prestiti in biblioteca: oltre tremila in un anno

È tempo di bilanci per la biblioteca di San Giovanni. Nell’arco del 2024 oltre 30 bambini con le loro famiglie hanno partecipato alle proposte di lettura attivate di giovedì pomeriggio. I corsi per ragazzi e giovani attivati fino a dicembre 2024 hanno coinvolto circa 55 utenti, una media di 10 per ogni laboratorio, mentre la ludoteca ha coinvolto 90 persone. Gli eventi oltre 100. Per quanto riguarda invece il patrimonio librario, la collezione si è assestata sui 23.135 libri, con un incremento di 2.159 volumi nel 2024. Oltre ai libri nel 2024 sono state create la sezione giochi e la sezione fumetti che ad oggi contano oltre 300 esemplari. I prestiti, record degli ultimi 10 anni, sono stati pari a 3.212. Anche le proroghe passano da 335 a 416.