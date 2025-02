Record di turisti a gennaio. Ma l’estate resta un rebus

Mai così tanti turisti a Rimini a gennaio come quest’anno. Il mese si è chiuso con 220.007 pernottamenti. È il record di presenze a gennaio, negli ultimi 10 anni. Un risultato trainato dall’onda lunga degli eventi di Capodanno e dal successo di pubblico al Sigep. Battuto il predecente primato che risaliva al 2020, quando i pernottamenti furono 219.409. Rispetto al gennaio di un anno fa quando si contarono 207.515 presenze, l’aumento è del 6,45 per cento. Chiaro: i numeri di gennaio contano, ma fino a un certo punto. Ma "il dato resta comunque molto positivo – osservano da Palazzo Garampi – Gennaio sta diventando, sempre di più, un mese interessante per il turismo". Lo dimostra il costante aumento delle presenze nel corso degli anni. Fatta eccezione per il 2021 e il 2022, a causa delle restrizioni per la pandemia, i dati dicono che dal 2014 il numero di arrivi e presenze a Rimini a gennaio è costantemente cresciuto. Nel 2014 si contavano 151.614 pernottamenti, ma già quattro anni dopo, nel 2018, le presenze erano arrivate a quota 188mila, nel 2019 erano state oltre 207mila e, nel 2020, si era registrato il record di 219.409. Un primato battuto (di poco) dal gennaio di quest’anno.

Stando ai dati – ancora provvisori – dei pernottamenti di gennaio, il primo mese dell’anno dovrebbe portare nelle casse di Palazzo Garampi quasi mezzo milione di euro di incassi dall’imposta di soggiorno, per la precisione 490mila euro. Un bel segnale per questo inizio 2025, in cui Rimini punta ad attirare sempre più turisti stranieri grazie anche ai nuovi voli del ’Fellini’. Sul fronte degli eventi, invece, è ancora tutto fermo. Ci sono trattative in corso con diversi artisti, sia per la Notte rosa, che quest’anno sarà anticipata a giugno, sia per i mesi di luglio e agosto. Dal Comune le bocche restano stracucite. La volontà è quella di organizzare un paio (almeno) di concerti di richiamo internazionale, ma i nomi in lizza sono diversi e ancora non c’è nulla di concreto. E non è ancora stato fatto il bando per assegnare gli eventi alla Rimini beach arena a Miramare, sulla spiaggia dell’ex colonia Bolognese. Negli ultimi anni a gestire la Rimini beach arena è sempre stato Enrico Galli, titolare dell’Altromondo e del Cocoricò. Il tempo stringe.

Manuel Spadazzi