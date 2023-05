Record per l’Avis: oltre 800 iscritti I volontari in gita nei Paesi Bassi

Gita premio nei Paesi Bassi dell’Avis di Bellaria Igea Marina, per ’premiare’ l’impegno dei soci e attrarne di nuovi. Avis che ha toccato la quota record di 800 iscritti. "Anche le donazioni fatte fino ad aprile sono in aumento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – spiega il presidente Marco Marconi –. I dati sono in costante aumento, promuoviamo più possibile la cultura della donazione di sangue e plasma". Nei bar cittadini in arrivo "bustine di zucchero personalizzate" da Avis per invitare a donare sangue.