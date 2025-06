"Recupereremo i soldi percepiti illegittimamente dai dipendenti"

"Partiremo con il recupero delle somme erogate in modo non legittimo in passato ai dipendenti comunali nel rispetto delle sentenze, ma ci vorranno alcuni mesi vista la complessità della vicenda". Così il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini: il Comune recupererà i denari indebitamente percepiti in passato dai dipendenti. Somme elargite per provvedimenti dirigenziali illegittimi a partire dalla fine del secolo scorso fino al 2016, quando l’allora amministrazione sospese i trattamenti accessori. "È una vicenda dolorosa – riprende il sindaco –. Quando siamo arrivati nel 2012 non potevamo fare altro che procedere dopo gli atti fatti dall’allora commissario prefettizio. Purtroppo a pagare sono oggi i dipendenti e non chi, politicamente, avallò quelle scelte. Devo anche far presente che si tratta di soldi pubblici, dunque dei contribuenti, ed è nostro compito di amministratori tutelare il denaro pubblico dei contribuenti laddove è stato elargito in modo indebito". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di 24 dipendenti ed ex dipendenti, ed ora in municipio parte la fase del recupero dei circa 560mila euro nel periodo tra 2012 e il 2016, e non dai primi anni del Duemila, per effetto di decreti legge successivi. "Il recupero delle somme non sarà immediato. Al dirigente è stato dato mandato, nel rispetto delle diverse situazioni dei dipendenti, di predisporre un piano di recupero. Dobbiamo anche pensare che parte delle persone interessate oggi è in pensione o lavora in altri municipi. Dunque serviranno alcuni mesi prima di riuscire a procedere nelle diverse forme per il recupero delle cifre".