Recupero del vetro, nuovi fondi per i Comuni

Tra le regioni più virtuose d’Italia per la raccolta del vetro figurano Emilia-Romagna e Marche, che per ogni abitante hanno una resa rispettivamente di 47,3 chili (+3,8% dell’anno precedente ) e 44,3 chili (+4,8 %), superiore alla media italiana (40,4 chili). Emerge dal workshop su ‘Raccolta e riciclo dei rifiuti d’imballaggio in vetro’ che CoReVe, Consorzio Recupero Vetro, ha tenuto per due giorni al Palacongressi di Riccione, dove si sono dati appuntamento numerosi esperti del settore, rappresentanti dell’Anci e sindaci giunti da più regioni. Presente pure Daniela Angelini, prima cittadina di Riccione che in passato più volte ha ottenuto riconoscimenti nazionali per la raccolta differenziata. Nello specifico l’Emilia-Romagna vanta una resa pro capite molto elevata, in linea con la media delle regioni del Nord (47,7 kg). Solo nel 2020 ha conferito 210.068 tonnellate di vetro (+3,4% rispetto all’anno precedente). A fronte di questo, tramite bando CoReVe ha finanziato progetti per la raccolta del vetro in numerosi comuni, di cui sette nella provincia di Rimini, si tratta di Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo che si sommano alle ventuno della provincia di Ferrara. Tutte queste località, per i progetti che hanno coinvolto oltre 210 mila abitanti, hanno ottenuto un finanziamento complessivo di 330 mila euro. A Riccione, città scelta per il secondo anno "per l’eccellente location, ricettività, centralità geografica e comunque posto bellissimo", il presidente Gianni Scotti (nella foto) ha annunciato: Il Consorzio per il Recupero del Vetro nel 2023 finanzia con altri 8 milioni di euro, uno in più del 2022, i bandi, frutto dell’accordo con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), per migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata del vetro in Italia. Questo con l’obiettivo di avviare a riciclo la massima quantità di imballo, bottiglie, vasi e vasetti immessi sul mercato dopo l’uso e trasformare il vetro che può essere fuso nei forni delle vetrerie. Siamo soddisfatti perché il tasso di riciclo del 2021 è stato superiore al target europeo , non abbiamo ancora il dato del 2022, ma si prospetta superiore". Un particolare, come evidenzia il presidente, "l’Italia è il più grosso produttore europeo e il terzo al mondo per imballi di vetro, perché usati soprattutto in food di qualità, come olio, vini e conserve. Per metà viene esportato, quindi il bisogna di materia è alto, per quanto facciamo non è mai abbastanza". Si lavora a ritmo serrato anche sul fronte della comunicazione, tanti utenti non sanno ancora che lenti per occhiali, vetri d’infissi e lampadine non vanno conferiti col vetro di bottiglie e boccacci.

Nives Concolino