Recupero di casa Cerri, il progetto c’è. E il Macanno chiede aiuto alla Regione

Il Comitato Macanno Cattolica lancia una raccolta firme (presso alcuni pubblici esercizi del quartiere), rivolta a tutti i cittadini del distretto sud Riccione, per il sostegno al progetto di riqualificazione di Casa Cerri, per poi chiedere alla Regione di intervenire a sostegno di un progetto che ha necessità di importanti finanziamenti pubblici, oltre 1 milione di euro. "Casa Cerri con i sui 300 metri quadri di fabbricato e 2mila di giardino ha attraversato l’ultimo secolo di vita guardando la città crescerle intorno _ spiega il Comitato Marcanno _ è divenuta di proprietà comunale nel 2009, e da anni chiediamo di ridarle vita. L’ amministrazione comunale ha accolto la volontà dei cattolichini e ha definito un piano di recupero funzionale e strutturale dell’edificio. Un progetto che preserverà il suo valore storico e simbolico ma adesso abbiamo bisogno del sostegno anche della Regione". All’interno dell’edificio sorgeranno una "Casa delle Associazioni" e un’area abitativa per persone fragili. La Casa delle Associazioni sarà costituita da una sala polivalente, un’area destinata ad uffici e servizi igienici. Ma anche alloggi per persone fragili.