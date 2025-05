Recupero di Casa Cerri, raccolte 700 firme. E il comitato esulta: "Il Comune c’è, ora la Regione"

Ha avuto enorme successo l’iniziativa del Comitato Macanno Cattolica che ha lanciato una raccolta firme, rivolta a tutti i cittadini del distretto sud Riccione, per il sostegno al progetto di riqualificazione di Casa Cerri, allo scopo di chiedere alla Regione Emilia-Romagna di intervenire per oltre 1 milione di euro. Alla fine in poche settimane si è arrivati a circa 700 firme. Un progetto che vorrebbe recuperare un antico casolare, che insiste nel cuore del quartiere, con una finalità davvero nobile e multifunzionale.

"Casa Cerri con i suoi 300 metri quadri di fabbricato e 2mila metri quadri di giardino ha attraversato l’ultimo secolo di vita guardando la città crescerle intorno – spiega il Comitato Marcanno – è divenuta di proprietà comunale nel 2009, e da anni chiediamo di ridarle vita". All’interno dell’edificio sorgerebbero una "Casa delle Associazioni" ma soprattutto un’area abitativa per persone fragili. Il progetto della Casa delle Associazioni prevedrebbe una sala polivalente, un’area destinata ad uffici e servizi igienici. Ma anche poi alloggi per persone fragili. Al piano terra una cucina con sala da pranzo, una zona soggiorno e un’aula multifunzionale come area ricreativa, didattica e per iniziative di inclusione nel programma "Dopo di Noi".

La sindaca Franca Foronchi ribadisce: "Il Comune di Cattolica è pronto a fare la sua parte, ma attendiamo fiduciosi la risposta della Regione per un progetto nel quale crediamo".

lu.pi.