Redditi, il consigliere De Pascale stacca tutti

Ricchi e poveri, giovani o affermati professionisti. In giugno le elezioni hanno rivoluzionato il consiglio comunale e poche settimane più tardi anche la giunta. Per tutti è arrivato il momento di depositare la propria denuncia dei redditi per effetto della trasparenza negli enti pubblici. Mettendo assieme consiglio comunale e giunta, il più ricco è l’avvocato Marco De Pascale, capogruppo della civica di maggioranza 2030. Per il professionista arrivato in un secondo tempo in consiglio comunale al posto di Amedeo Ubaldi, il reddito complessivo denunciato per l’anno 2021 ha superato di poco i 200mila euro, per l’esattezza 200.211. Un primato, ma con riserva. Al momento sul sito del Comune non sono state ancora pubblicate le denunce dei redditi dell’assessore e primario Gianluca Garulli e del consigliere nonché produttore Claudio Cecchetto. Il reddito più basso è invece quello denunciato dal consigliere della Lista Caldari, Claudio Angelini, bagnino, con 2.971 euro. Andiamo con ordine partendo dalla giunta comunale. La pensione percepita dall’ex questore Oreste Capocasa resta inarrivabile dai colleghi. L’assessore nel 2021 ha percepito un reddito da pensione di 106.246 euro. Dietro, ma staccata, la vice sindaca Sandra Villa, nonché dirigente scolastica, con un reddito di 66.082. A seguire l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi con un...