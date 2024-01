Redditi in Comune, Capocasa guida la giunta

Dall’avvocato al bagnino. Se si parla di denunce dei redditi è questo il testa coda in consiglio comunale. Come accaduto nell’anno precedente anche per il 2022 la denuncia dei redditi più corposa tra i consiglieri è quella di Marco De Pascale, della civica 2030. Per lui 190.767 euro, circa diecimila euro in meno rispetto all’anno precedente. E’ lui a denunciare più di tutti tra consiglio comunale e giunta. All’opposto troviamo anche quest’anno un bagnino, Claudio Angelini. Per Angelini un reddito complessivo di 3.884 euro, simile ai 2.971 dichiarati l’anno prima. Rimanendo nella categoria bagnini a staccare tutti è Elena Raffaelli con 84.953, ma a pesare nella denuncia sono i nove mesi trascorsi da parlamentare della Lega nel 2022. Sempre in spiaggia Andrea Dionigi Palazzi di Forza Italia dichiara 27.438 euro. Rimanendo all’opposizione l’ex sindaca Renata Tosi (in carica fino a giugno 2022) ha dichiarato 57.225 facendo un balzo in avanti rispetto ai dodici mesi precedenti quando era stata prima cittadina ed aveva dichiarato 47.716 euro.

Per Laura Galli la cifra è di 17.454, mentre nella Lista Caldari Moreno Villa ha presentato una dichiarazione dei redditi con un complessivo di 75.109 euro e il capogruppo, Stefano Caldari, ha dichiarato 29.519. La staffetta in casa Fdi ha visto Beatriz Colombo lasciare il consiglio, presentando comunque la dichiarazione per un reddito complessivo di 21.971 mentre l’attuale consigliere Stefano Paolini presenta 20.476 euro. Nel gruppo misto Gianluca Vannucci si ferma a 4.786, mentre Valentina Villa arriva a 31.255 euro. In maggioranza nel Pd si trova la neo entrata Chiara Biagini con 78.941 che ha preso il posto di Ester Sabetta. Lorenzo Premi dichiara 26.403, cifra simile per Enea Torcolacci con 28.943, mentre a salire si trovano Gloria Fabbri con 31,139 e Sara Cargnelli a 33.412 euro. Chiara Angelini ha presentato un reddito complessivo di 25.565 mentre Ilia Varo di 19.654. Simone Gobbi ne dichiara 52.633. Infine Filippo Cupparoni con 6.131. Nel gruppo 2030, Lazzaro Righetti si è fermato a 26.914 mentre in Riccione coraggiosa Francesca Sapucci ha denunciato 14.728. Per Riccione col cuore, Federica Torsani ha presentato un reddito complessivo di 17.828 euro. Infine Massimo Montanari per la Lista Cecchetto, 8.208 euro.

In giunta il paperone è Oreste Capocasa con 134.701 euro seguito da Sandra Villa con 74.947. Seguono Alessandro Nicolardi (53.529), Christian Andruccioli con 53.144 euro e la sindaca Daniela Angelini (43.160 euro). Simone Imola arriva a 38.244 euro mentre Marina Zoffoli a 31.349. Chiude il giovane Mattia Guidi 18.727.

Andrea Oliva