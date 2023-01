Redditi, Ioli e Samorani restano i ’paperoni’

I più ’ricchi’ tra i consiglieri comunali di Santarcangelo? Sono sempre loro: Giorgio Ioli e Domenico Samorani. L’ex primario di medicina dell’ospedale ‘Franchini’ svetta ancora una volta su tutti: per l’anno 2021 ha dichiarato un reddito complessivo (lordo, naturalmente) di oltre 110mila euro. Lo segue a ruota Samorani: reddito di quasi 100mila euro per il responsabile del reparto di chirurgia dell’ospedale di Santarcangelo. Le dichiarazioni di redditi e situazione patrimoniali della giunta e dei consiglieri comunali di Santarcangelo sono state pubblicate ieri sul sito web del Comune. Una pubblicazione avvenuta in forte ritardo, e non per colpa degli uffici: alcuni consiglieri si sono fatti pregare parecchio prima di consegnare tutta la documentazione.

Per quanto riguarda la giunta la sindaca Alice Parma ha dichiarato nel 2021 un reddito di 34.470

euro, che è praticamente identico a quello dell’anno precedente essendo lo stipendio da amministratore la sua unica entrata. La vicesindaca Pamela Fussi ha dichiarato 19.063 euro, poco meno per gli assessori Danilo Rinaldi (15.859) e Angela Garattoni (15.890). In giunta quello con il reddito più alto resta Emanuele Zangoli: l’assessore al bilancio e al turismo, che lavora come commercialista, ha dichiarato 81.029 euro. Per completare il quadro della giunta, reddito di 24.639 per Filippo Sacchetti.

Tra i consiglieri è Ioli, della lista civica Più Santarcangelo, il più ricco: il medico per il 2021 ha dichiarato 110.039 euro, ed è proprietario di sei immobili (di uno di questi ha una quota del 18%). Molte più basse le dichiarazioni dei due colleghi: 8.561 euro per Matteo Pignataro, 4.612 per Tiziano Corbelli. Nel Pd, reddito di 15.496 euro per Cristina Fabbri, la presidente del consiglio; 45.872 euro per la capogruppo Paola Donini, proprietaria di 10 immobili tra case e negozi (alcuni in comproprietà al 50%), gran parte del reddito arriva o dagli immobili affittati; 25.661 per Michle Mussoni; 44.465 per Marco Fabbri; 22.651 per Francesca Paesini; 2.496 per Yousra Alaija. Patrick Wild di Pensa - Più Santarcangelo ha dichiarato 24.995 euro. Nelle fila della minoranza, il capogruppo di Bene in comune Samorani dichiara 98.527 euro, Barnaba Borghini 44.616 e Jenny Dolci 20.725. Nella Lega, reddito di 17.046 per Marco Fiori e di 40.827 per Gabriele Stanchini. Infine, reddito complessivo di 31.563 euro per Danilo Nicolini.