Redditi, Rimini fanalino di coda in Romagna

"Dove c’è industria ad alta produttività, come a Ravenna, i redditi crescono. Dove dominano i servizi poco qualificati, come a Rimini, i redditi restano bassi, anche in presenza di una buona efficienza produttiva". Si traduce così l’analisi della Cisl Romagna sui redditi nelle provincie romagnole. Rimini resta fanalino di coda anche se il reddito medio tra il 2022 e il 2023, le ultime annualità comparabili, è aumentato del 5%. Le province dell’Emilia restano distanti, in alcuni casi anche di 5mila euro annui. Un divario ampio che Rimini paga anche con le altre province romagnole. Ravenna si conferma quella con il reddito medio più alto, equivalente a 23.296 euro, seguita da Forlì-Cesena (21.796 euro) e da Rimini (20.248 euro). Nella nostra città, inoltre, il 40% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro. "Un dato preoccupante" dicono dalla Cisl Romagna.