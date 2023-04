Redditi sotto la media In città si dichiarano meno di 20mila euro "Aiuto ai più poveri"

Più poveri del resto d’Italia. "A Rimini c’è uno zoccolo duro di evasione fiscale, continuiamo nel lavoro di recupero", avverte Palazzo Garampi. Dagli ultimi dati pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze, il reddito Irpef medio 2022 dei residenti nei comuni della provincia è di 19.441 euro, rispetto a una media nazionale che viaggia intorno a 22.500. Nella ’guerra tra poveri’ - veri o più verosimilmente presunti - conquistano il primato negativo i 302 abitanti di Casteldelci, con 13.978 euro di reddito medio. Il più basso dell’intera provincia. Sulla sponda opposta i 715 abitanti di Montegridolfo, in testa alla graduatoria con 19.803 euro a testa. Battono di un soffio gli abitanti del capoluogo: a Rimini il reddito medio Irpef 2022 è stato 19.441 euro. Qui su 115.682 contribuenti, 17 hanno dichiarato zero reddito. Un terzo (34.086 contribuenti) bazzica tra zero a 10mila euro, 15.243 tra 10mila e 15mila; 32.888 da 15mila a 26mila. L’imbuto si assotiglia salendo, fino a 1.055 contribuenti di Rimini che dichiarano più di 120mila euro.

Al terzo posto in classifica provinciale c’è Santarcangelo, dove i 16.852 contribuenti hanno dichiarato 19.152 euro in media (i ’paperoni’ sopra i 120mila sono 129). A Riccione a sfondare quota 120mila euro sono 276 persone, mentre sono 4 i nullatenenti totali.

"I dati del Mef – commenta l’assessore al Bilancio, Juri Magrini – indicano un reddito medio per il capoluogo di 19.441 euro. Si tratta del secondo dato più alto della provincia preceduto solo da Montegridolfo, e comunque al di sotto della media nazionale, che si aggira sui 22,5 mila euro, confermando una tendenza già riscontrata negli scorsi anni". "I dati – aggiunge – ci forniscono vari elementi di analisi. Il prospetto elaborato dal ministero suddivide i contribuenti nelle diverse fasce di reddito: circa il 30% lo scorso anno ha dichiarato meno di 10mila euro, il 28% tra i 15mila a 26mila euro. Una fotografia abbastanza nitida, che conferma come la maggioranza della platea di contribuenti sia al di sotto del terzo scaglione preso a riferimento". Magrini ricorda che nell’ultimo bilancio il Comune è intervenuto "nel dare supporto a una parte consistente delle famiglie riminesi: con la manovra non solo abbiamo confermato l’esenzione dal pagamento dell’addizionale Irpef per i redditi sotto i 16mila euro (soglia tra e più alte in Italia) ma abbiamo ampliato le agevolazioni con una ulteriore riduzione delle aliquote per gli scaglioni sotto i 50mila euro di reddito". Una risposta "a migliaia di cittadini riminesi, oltretutto in un momento particolarmente delicato per i rincari dell’energia e all’inflazione".

Mario Gradara