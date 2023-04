Redditi, tre consiglieri non li dichiarano

Il tema della trasparenza infiamma la polemica in Consiglio comunale a Cattolica. L’affondo arriva dal consigliere comunale della Lega, Marco Cecchini. Il quale bacchetta i propri colleghi, sia di maggioranza che di opposizione: "Alcuni di loro – afferma – non hanno ancora provveduto ad adempiere all’obbligo di pubblicazione delle dichiarazione dei redditi, non proprio un bel segnale da parte del mondo della politica". Nella ‘lista nera’ di Cecchini sono finiti l’ex sindaco grillino Mariano Gennari, la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle (ex presidente del Consiglio comunale) Silvia Pozzoli e la consigliera comunale in quota Pd, Elena Giusini. Per tutti e tre ad essere assenti sono le dichiarazioni dei redditi dell’anno 2021 e, nel caso di Gennari, anche quella del 2020. "Una delle più importanti innovazioni per la prevenzione della corruzione negli enti pubblici è stata la legge sulla trasparenza approvata nel 2013 – premette il consigliere della Lega –. Per effetto di essa i Comuni sono tenuti a pubblicare una serie di dati che consentano a qualsiasi persona di conoscere, per esempio, le risorse di cui dispone un’amministrazione. Tra questi dati vi è, per i Comuni superiori ai 15mila abitanti, l’obbligo imposto ai consiglieri comunali di pubblicare entro tre mesi dalla proclamazione, oltre ai compensi di qualsiasi natura, connessi alla assunzione della carica, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e situazione patrimonile propria e dei familiari, qualora questi ultimi vi consentano. Nel sito del Comune di Cattolica mancano, per alcuni consiglieri, questi dati – avverte Cecchini –. Chiedo pertanto che vengano pubblicati in ottemperanza alla normativa".

"Il consigliere Cecchini ha ragione, purtroppo mi sono dimenticato di provvedere – spiega l’ex primo cittadino Gennari –. Mi occuperò della questione il prima possibile". Dello stesso avviso anche la collega pentastellata Silvia Pozzoli. "E’ stata una dimenticanza, purtroppo può capitare – afferma –. Mi attiverò immediatamente con il mio commercialista per assolvere a quest’obbligo, che ritengo molto importante. D’altra parte, è ance vero che non ho ricevuto nessun tipo di avviso o sollecitazione da parte dell’amministrazione comunale. La pubblicazione dei redditi per gli amministratori è un dovere, ma credo che spetti ai responsabili della trasparenza dell’ente fare in modo che venga rispettato e fare presente la questione in caso di inadempienze. Durante il nostro mandato a Palazzo Mancini, abbiamo sempre vigilato con attenzione su questi aspetti".

l.m.