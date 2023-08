"Reddito di cittadinanza per 350 a Santarcangelo Siamo preoccupati"

Sono quasi 350 le persone di Santarcangelo che – dal 2019 a oggi – hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza, interessate quindi dalla transizione alle nuove misure sociali previste dal governo a partire da settembre. Tra queste, sono circa 80 le persone fragili seguite dai servizi sociali, per le quali è prevista la proroga dello strumento fino al 31 dicembre. Secondo quanto previsto, i percettori del reddito non in carico ai servizi sociali dovranno rivolgersi al Centro per l’impiego per attivare percorsi di formazione e di reinserimento lavorativo. "Negli ultimi anni, segnati dalla pandemia e dalla crescita dei prezzi – osserva l’assessore Danilo Rinaldi (nella foto) – il reddito di cittadinanza ha consentito a tante famiglie di sostenere l’impatto della crisi. Assistiamo a tanta reoccupazione ora tra loro. Con i servizi sociali ci siamo attivati per affrontare questa fase".