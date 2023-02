Reddito di cittadinanza, protesta in piazza contro l’abolizione

Parte da Bologna e da Rimini la campagna del sindacato di base Usb "Uniti per il Reddito" messa in campo per "opporci all’attacco del governo Meloni contro i settori popolari di questo Paese". E parte chiamando a manifestare prima di tutto gli stessi percettori del reddito di cittadinanza, invitati a essere al presidio domani dalle 15.30 in Montagnola (piazza XX Settembre) nel capoluogo regionale e a quello delle 16 in piazza Cavour a Rimini. "Abbiamo un governo che garantisce finanziamenti e concessioni a privati, ma non investe fondi a favore delle priorità della popolazione, prima fra tutte un aumento consistente dei salari e del welfare a garanzia di diritti minimi come casa, salute, istruzione e trasporti. Saremo in piazza, quindi, per affermare la nostra opposizione a questo governo, per ribadire che va mantenuto e ampliato uno strumento di sostegno al reddito e che serve avviare una stagione di aumenti salariali, a partire da un salario minimo per legge di 10 euro l’ora, e di offerte di lavoro dignitose per chi è disoccupato o in condizioni di estrema precarietà", annuncia Usb invitando i appunto percettori del reddito di cittadinanza ma anche "lavoratori e lavoratrici, forze politiche e sociali, comitati territoriali, a sostenere questa campagna di dignità". Appuntamento quindi domani dalle 16 alle 18 in piazza Cavour a Rimini con i promotori di "Campagna uniti per il reddito" per manifestare contro la preannunciata cancellazione e riduzione a sette mesi del Reddito di Cittadinanza da parte del governo Meloni per tutti i soggetti considerati in grado di lavorare. Marzia Versiglia