Referendum: sarà consentito il voto domiciliare

Domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per i 5 referendum. Il 24 aprile sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali. A breve il Comune definirà il servizio di trasporto gratuito per persone disabili su prenotazione, che coprirà il percorso casa-seggio e rientro. Nonché la "predisposizione delle modalità di voto assistito o voto domiciliare, rivolte ai cittadini che per regioni di salute abbiano bisogno di accompagnamento in cabina elettorale o necessitino di esercitare il diritto di voto senza allontanarsi da casa".