"Regaliamo il biglietto a chi viene in treno"

Il tema dei trasporti è sempre più al centro dell’attenzione degli operatori cattolichini. Ora gli albergatori della Regina, di ritorno dall’importante Fiera di Monaco, lanciano un’interessante proposta: pacchetti promozionali con biglietto gratuito (o tassa di soggiorno scontata) per i turisti che raggiungeranno in treno Cattolica la prossima estate. "Servono degli incentivi per favorire il trasporto su ferro e per alleggerire il peso del traffico di auto in città – dice Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori di Cattolica – e stiamo ragionando come associazione di credere in questo tipo di promozione. Anche per gli stranieri, penso ai tanti turisti tedeschi che ci hanno richiesto informazioni e materiale promozionale anche a Monaco". Poi specifica la proposta per eliminare le auto: "La città in estate fatica con parcheggi ed aree di sosta anche per il suo territorio molto piccolo – continua Cavalieri – Ridurre le auto significherebbe migliorare il lavoro per tutti, inoltre cominciamo ad avere collegamenti importanti con i treni e dunque vanno incentivati questo tipo di trasporti. Pensiamo anche ad esempio ad eliminare la tassa di soggiorno a chi farà uso del treno, ragioniamone insieme tra istituzioni e categorie economiche". Più scettici poi gli operatori sull’importanza del Trc a Cattolica che l’amministrazione comunale, invece, sponsorizza fortemente. "Il Metromare sarà certamente importante – prosegue il presidente degli albergatori – ma a livello turistico non sposterà di molto gli equilibri, secondo noi, mentre incentivare i treni dall’Italia e dall’estero potrebbe cambiare alcuni dati significativi negli arrivi turistici. Il Metromare a Cattolica avrebbe poi un peso diverso se fosse previsto un collegamento anche con l’aeroporto, allora in questo caso potrebbe essere davvero importante. Infine temiamo anche l’impatto urbanistico in zona Navi della stazione, di questo dovremo ragionarne tutti insieme". Infine dalla Germania giungono buone notizie per l’estate prossima: "Le prospettive di veder arrivare più turisti tedeschi e austriaci ci sono tutte – prosegue Cavalieri – Migliaia di persone hanno frequentato la fiera di Monaco e davvero in tantissimi ci hanno chiesto informazioni su Cattolica e la riviera romagnola. Siamo fiduciosi". Nei prossimi mesi si tornerà a ragionare sulle strategie turistiche.

Luca Pizzagalli