"Regaliamo mille euro ai nostri dipendenti"

Anche a Villa Verucchio ci sono aziende i cui titolari si trasformano in Babbo Natale e i dipendenti si trovano sotto l’albero regali inaspettati e generosi. Tra queste la carrozzeria Fabbri di Villa Verucchio, in attività dal 1961 e una delle aziende più longeve del paese. Al timone, ieri come oggi, i due fratelli Fabbri: Martino, 82 anni, e Tullio, che di anni ne ha 78. "Chi lavora, com’è il caso della nostra azienda, è giusto che distribuisca a tutti, specialmente in periodi di grande difficoltà come quelli che stiamo vivendo – dice Martino – Meglio un’azienda più povera, ma ricca di cuore". Le difficoltà non mancano, ma non hanno impedito a Martino e Tullio di far trovare un dono ai propri dipendenti. Nel sacchetto regalo, oltre a panettone e spumante, immancabili, tutti i dipendenti hanno trovato mille euro. "Non è una novità dettata dalla crisi ma una buona abitudine che viene da lontano. Si è ripetuta spesso anche a Pasqua e in altri momenti dell’anno, a seconda delle circostanze", assicurano i fratelli Fabbri.

La carrozzeria Fabbri è un’attività a conduzione amiliare: vi lavorano anche i figli Enrico, Giuseppe, Nicoletta e Roberto, tra i 7 dipendenti. Ma anche gli altri si sentono a casa. Roberto è qui da oltre 20 anni, e Karim da 15. "E contiamo già diversi ex dipendenti, che hanno terminato il loro percorso lavorativo presso di noi prima di andare in pensione", fa notare orgoglioso Tullio. Tra i clienti della carrozzeria figurano i vigili del fuoco e diverse Comuni, tra cui quello di Verucchio. Anche il servizio di 24 ore su 24 ha contribuito ad ampliare l’offerta della carrozzeria, mentre le innovazioni tecnologiche hanno permesso di ridurre alcuni costi, tra cui quello del gas. "Purtroppo i rincari energetici stanno mettendo anche noi con le spalle al muro".

