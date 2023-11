Regalo di fine stagione. Portano i dipendenti in vacanza a Londra: "Se lo meritavano"

Tutti in vacanza a Londra per un weekend, come ’premio’ per il loro lavoro. "I ragazzi lo meritavano per quello che hanno fatto quest’estate. E poi l’avevamo promesso loro già a inizio stagione che, se le cose fossero andate come speravamo, li avremmo portati tutti in vacanza". Così è stato per i giovani dipendenti delle gelaterie 3Bis di Rimini (una è in piazzale Kennedy e l’altra alla darsena), portati a Londra da Paolo Raffaelli e dalla moglie Cristina Nini, i titolari dell’attività "È la prima volta che lo facciamo – spiega Raffaelli, che ha fondato la 3Bis nel 1987 – Di solito quando con i nostri collaboratori organizziamo la tradizionale cena aziendale di fine stagione". Stavolta no, la cena non bastava. "Li abbiamo portati a Londra per tre giorni, pagando loro ogni spesa", biglietto aereo incluso. Il gruppo è partito sabato in compagnia dei due titolari e ha fatto ritorno lunedì sera.

Raffaelli spiega così la decisione dell’insolito regalo ai dipendenti. "Quest’anno abbiamo rinnovato profondamente lo staff delle nostre gelaterie a Rimini. Su 18 dipendenti ben 13 hanno iniziato a lavorare insieme a noi in questa stagione". Nonostante il turn over le cose sono andate bene. Da qui la scelta di portare tutti i collaboratori in vacanza a Londra. Un invito accettato da 17 dei 18 dipendenti: soltanto uno non è potuto andare per altri impegni. A Londra i ragazzi hanno potuto conoscere anche i colleghi delle gelaterie 3Bis (a Portobello e a Borough market), che Raffaelli e la moglie gestiscono da diversi anni nella capitale inglese. "A Londra abbiamo una ventina di dipendenti – continua Raffaelli – Abbiamo portato a cena i ragazzi di Rimini e quelli che lavorano nelle gelaterie londinesi in un ristorante a Covent Garden. Domenica sera abbiamo organizzato una bella festa nella gelateria di Borough market". La ’dolce’ conclusione "di una stagione che è statata sicuramente positiva – conclude Raffaelli – anche e soprattutto grazie ai nostri collaboratori. Abbiamo voluto condividere insieme a loro i buoni risultati ottenuti".

Manuel Spadazzi