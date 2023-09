Reggenti ai funerali di Napolitano

Anche i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, accompagnati dal segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, ieri hanno partecipato alla cerimonia funebre, laica e di Stato, del presidente emerito della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, scomparso venerdì scorso all’età di 98 anni. Alla Camera dei Deputati oltre cento ambasciatori e quattro capi di Stato presenti. Insieme ai Reggenti del Titano, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, oltre al presidente emerito della Repubblica d’Austria, Heinz Fischer con la consorte Margit Fischer, la Duchessa di Edimburgo, membro della Famiglia Reale del Regno Unito, il presidente emerito della Repubblica del Portogallo Aníbal Cavaco Silva, con la consorte Maria Alves da Silva Cavaco, il presidente emerito della Repubblica di Slovenia Borut Pahor e il presidente emerito della Repubblica Francois Hollande. Non distante da loro anche la premier italiana Giorgia Meloni. Nei giorni scorsi i capi di Stato di San Marino, appresa la notizia della morte del presidente emerito, hanno subito inviato un messaggio di cordoglio per le vie diplomatiche.

"Lascia un vuoto incolmabile – hanno scritto – in tutti i suoi cari, così come nelle istituzioni italiane, nelle quali ha ricoperto i più alti e prestigiosi ruoli. Lunga e specchiata carriera, quella del presidente emerito Napolitano, statista illuminato e lungimirante, convintamente atlantista ed europeista, indubbio protagonista della storia politica e istituzionale della Repubblica italiana, fedele interprete della sua Costituzione e tenace difensore delle sue istituzioni".

I Capitani Reggenti del Titano nel loro messaggio hanno ricordato, con commozione e gratitudine, la visita ufficiale resa alla Repubblica di San Marino il 13 giugno del 2014 nella sua qualità di capo di Stato. "Occasione in cui il presidente Napolitano – ricordano – confermò la sua personale ed un senso istituzionale verso il nostro Paese. Ne ricordiamo, in particolare, il ruolo di attivo e convinto sostenitore del rilancio delle relazioni italo sammarinesi". Dall’uscita del feretro di Giorgio Napolitano dalla Camera fino all’arrivo al carro funebre, poco distante, sono tanti gli applausi che hanno accompagnato il presidente emerito della Repubblica. Ma non solo, perché tra la folla presente davanti ai maxi schermi, qualche voce si è sentita più delle altre per dire: ‘Grazie Napolitano, grazie presidente’.