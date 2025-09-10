Reggenti in visita alla comunità di Detroit: è la più grande delle 25 con oltre mille soci

Prosegue a Detroit la visita istituzionale dei Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati dal segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi. Al San Marino Social Club i capi di Stato hanno incontrato i rappresentanti della Comunità di Detroit. L’appuntamento si è aperto con i saluti della presidente, Marie Theresa Maiani Giulianelli. "La Comunità di Detroit è stata e continuerà a essere un faro di speranza, un fulgido esempio di una comunità familiare – ha detto – unita che sostiene con orgoglio le sacre tradizioni e i valori tramandati dai nostri cari nonni e padri fondatori. Custodiremo per sempre le nostre radici e onoreremo la nostra tradizione, assicurandoci che la sacra fiamma delle nostre tradizioni continui a ardere luminosa per le generazioni a venire". I Reggenti nel loro indirizzo di saluto hanno richiamato i valori che uniscono i sammarinesi, ovunque essi risiedano, il forte attaccamento alla madrepatria e il costante interesse circa i temi di attualità. I capi di Stato hanno ascoltato le istanze avanzate dai rappresentanti della Comunità ed è stato riservato ampio spazio alle numerose domande formulate dai partecipanti, in particolare connesse alla tematica cittadinanza. La Comunità di Detroit è molto attiva ed è la più grande delle 25 e ormai vicina a compiere 90 anni. Conta attualmente 1.141 soci.