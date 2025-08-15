Reggenti in volo sul Titano ospiti dell’Aeroclub: "Dotiamo la Repubblica di un piccolo aeroporto"

Nei giorni scorsi i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, hanno reso visita all’Aeroclub San Marino all’Aerodromo di Torraccia, del quale l’Aeroclub è gestore per conto dello Stato. La Reggenza ha visitato la struttura ed è stata aggiornata sulle attività che vi si svolgono, dalla scuola di volo all’avio turismo, dalla collaborazione con la Protezione Civile alle varie manifestazioni che promuovono la cultura aeronautica e sensibilizzano il governo e l’opinione pubblica sulla necessità di sviluppo di questo vitale comparto.

Il presidente dell’Aeroclub, Edgardo Casali, ha avuto modo di fare il punto con la Reggenza "sulle prospettive di completamento della struttura aeroportuale – riferiscono dall’Aeroclub – e sulla necessità di sviluppo di un comparto che appare sempre più importante in un Paese moderno". La Reggenza è stata ospitata a bordo dei velivoli dell’Aeroclub per un volo sul Titano ed è stata omaggiata con la tessera di socio onorario del sodalizio.

Al termine della visita, i capi di Stato si sono complimentati con il presidente Casali e con i soci, "per l’attività che, da sempre, l’Aeroclub svolge a favore della collettività, con l’intento di dotare la piccola Repubblica di un aeroporto che favorirà, oltre a interessanti attività economiche, la possibilità per i sammarinesi di potersi collegare, in volo, agli aeroporti dai quali si può raggiungere tutto il mondo".