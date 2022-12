Regina blindata: niente vetro per la città Sono banditi petardi e fuochi d’artificio

Nuova ordinanza per il Capodanno da parte della sindaca Franca Foronchi su divieti per bevande in contenitori di vetro e fuochi d’artificio: "A chiunque svolga, in qualsiasi forma, sul territorio comunale, attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro (anche a mezzo distributori automatici) si ordina – si legge in sintesi dell’ordinanza – di non vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro dalle ore 20 alle ore 7 dei giorni 30, 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023. Le bevande in contenitori di vetro possono essere utilizzate all’interno delle attività di somministrazione o nelle aree di pertinenza destinate all’attività di somministrazioneconsumo sul posto; si ordina di non detenere, consumare, abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro dalle ore 20 del 31 dicembre 2022 alle ore 7 del 1 gennaio 2023; di non introdurre fino all’8 gennaio bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro in centro città negli orari in cui è previsto il mercatino organizzato per le festività natalizie e di Capodanno ed infine è previsto il divieto di utilizzo, su tutto il territorio comunale, di ogni tipo di fuoco d’artificio, compresi quelli di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su cose o persone in luoghi pubblici o in luoghi privati appartenenti a terzi".