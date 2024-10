Regina del Natale con un mese e mezzo di eventi: concerti, ruota, mercatini e più parcheggi

Luci calde, tappeto blu sulle vie del centro, casette gourmet, pista di ghiaccio, Igloo di Bagnino Natale, ruota panoramica e grande spettacolo di Capodanno in piazza Roosevelt con musica dal vivo per salutare il nuovo anno. La giunta Foronchi cala l’asso con un mese e mezzo di eventi per il Natale 2024. Dal 23 novembre al 6 gennaio 2025, prende vita a Cattolica il Christmas Village. "Dopo tre edizioni del brand di successo della ’Regina di ghiaccio’ con le sue luminarie fredde – spiega l’amministrazione comunale – quest’anno Cattolica ha deciso di cambiare atmosfera e di scaldare vie e piazze di luci morbide e avvolgenti. A dare il via al ricco calendario di eventi, sarà lo speciale Opening day del 7 dicembre in Piazza Roosevelt". "Abbiamo confermato l’illuminazione di tutte le vie dello scorso anno e aggiunto via Ferrara – spiega l’assessore Belluzzi –. Suggestiva anche la passeggiata lungo il percorso natalizio che sarà addobbato da una lunga passatoia blu che unirà piazza Primo Maggio a piazza della Repubblica e rivestirà anche le strade parallele al centro".

La pista di ghiaccio inaugurerà il 30 novembre e resterà aperta fino al 6 gennaio con un evento conclusivo dedicato alla Befana. In via Bovio sorgerà il villaggio delle casine gourmet con i prodotti tipici dell’enogastronomia locale e non solo. Il Natale della Regina accende anche piazza Roosevelt, area dedicata ai più piccoli, ma che farà divertire anche i grandi con la ruota panoramica che svetterà sull’Igloo di Bagnino Natale, originale iniziativa organizzata dalle spiagge di Cattolica, dove si terranno laboratori a tema natalizio e tante altre attività a misura di bimbi e bimbe. La musica e i canti della tradizione scalderanno di domenica 22 dicembre con il Concerto di Natale della "Bottega delle voci" in chiesa a San Pio V alle ore 16. Tutti in piazza Roosevelt, la notte di San Silvestro, per il grande spettacolo dal vivo tra musica live, concerto e animazione. E sul fronte parcheggi, da fine ottobre saranno disponibili per le auto gli spazi estivi delle moto di via Matteotti e via Fiume, oltre a quelli già resi disponibili.

Luca Pizzagalli