"Regina dello sport con tennis e arti marziali"

Cattolica si conferma sempre più Regina dello sport e del turismo sportivo. "Dopo il successo del maggio sportivo, anche giugno si chiude con numeri importanti sul fronte degli eventi e del turismo sportivo e non solo. Ultimo, solo in ordine di tempo, il partecipatissimo torneo di Tennis al Queen’s Club Cattolica, un altro dei nostri fiori all’occhiello": ribadisce la sindaca Franca Foronchi sul fronte delle manifestazioni legate allo sport, ma anche alla cultura, musica e intrattenimento che hanno animato la città negli ultimi due mesi: "Cattolica ha dimostrato di poter ospitare grandi eventi sia per gli impianti che per le strutture ricettive – prosegue la prima cittadina – in questi weekend di giugno, abbiamo accolto in città migliaia di persone, tra atleti delle varie discipline e famiglie, muovendo in modo significativo tutto l’indotto. Dopo i numeri degli eventi di maggio, Inferno beach, Granfondo Squali, Oceanman, anche quelli di giugno sono indicatori molto positivi. A giugno, abbiamo avuto la Milan Cup, i Campionati italiani di Gym Boxe che solo sul fronte degli atleti ha contato ben 490 sportivi, tutti arrivati a Cattolica con le rispettive società e famiglie".

Ottimi risultati anche per l’Open Cattolica 2025 di Taekwondo, evento patrocinato dal Comune, autorizzato dalla Federazione italiana taekwondo e organizzato dalle società Taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione: "Il nostro palazzetto dello sport – riprende la Sindaca Foronchi – ha ospitato quasi 400 iscritti dai 6 ai 35 anni provenienti da 10 regioni e 44 società. E la società di Cattolica, dei maestri Berti e Lotti, si è classificata al primo posto sabato e al terzo domenica. La nostra città, a tutti i livelli, dagli iscritti alle varie discipline ai dirigenti e staff, crede e investe nello sport, in tutti gli sport".

E non finisce qui: "La città – continua la Sindaca Foronchi – ha avuto anche il privilegio di essere scelta come una delle dieci tappe della regata velica Nastro Rosa della Marina militare. Una vetrina che ci ha dato prestigio e visibilità. Con il torneo di Tennis al Queen’s Club di Giorgio Galimberti abbiamo concluso in bellezza. Spettacolo ed emozioni che lo sport riesce a far provare in modo unico. Ho avuto il piacere di premiare, insieme con l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci, il vincitore del torneo di tennis Itf M25 "The Over’s Guys-Omag Open", Manuel Mazza di Rimini. Complimenti anche al suo sfidante, il giovanissimo talento 19enne Carlo Alberto Caniato".

Luca Pizzagalli