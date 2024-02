Regina giramondo, ora attira i turisti ungheresi

La Regina punta sul ritorno degli stranieri in riviera la prossima estate 2024 e conferma che le fiere di Bruxelles, Monaco e Budapest sono state un successo. "Abbiamo portato Cattolica e la Valle delle Vacanze nelle più grandi vetrine internazionali del turismo – sottolinea il vice Sindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – in tutte e tre le fiere, programmate e realizzate in collaborazione con gli operatori economici, il nostro stand ha registrato una grande affluenza. Abbiamo distribuito in totale circa duemila zainetti con dentro le offerte promo-commerciali realizzate dagli operatori economici, tanto materiale informativo sulla nostra città e i suoi eventi, sportivi, culturali, enogastronomici e musicali, ma anche sull’intero territorio e questo attraverso il progetto "La Valle delle vacanze". Come amministrazione comunale riteniamo strategico promuovere oltre alla nostra città, anche l’intero territorio limitrofo, valorizzando al massimo le eccellenze presenti, come ad esempio le grotte di Onferno, patrimonio dell’Unesco, i tracciati da percorrere a piedi piuttosto che in bicicletta".

La promozione all’estero torna ad essere una priorità, dunque: "Dopo diversi anni – spiega Belluzzi – Cattolica è tornata a promuoversi in Europa con una strategia tra pubblico e privato. E con una finalità ben precisa: quella di attrarre più turisti stranieri possibili. Riteniamo che investire sul mercato estero sia molto importante come rivela chiaramente l’analisi dei flussi turistici. Puntiamo ai voli aerei su Rimini, ai treni in arrivo a Cattolica, ai bus operator, e dunque sulla scelta delle fiere. Abbiamo costruito un gruppo solido tra pubblico e privato. Credo che una sinergia così non ci fosse da tantissimi anni".

Ma da Budapest giunge anche un’altra bella notizia: "Nella trasferta in Ungheria abbiamo incontrato anche István Puskás, il vice sindaco di Debrecen, la seconda città più importante del paese dopo Budapest con cui Cattolica è gemellata da anni. È stato un incontro importante perché abbiamo rinsaldato l’amicizia tra le due città e le sue istituzioni, il tutto con lo scopo di portare delle ricadute sul fronte di nuovi contatti turistici". Infine si pensa anche alla Lombardia ed al turismo italiano: prossima tappa a metà aprile promozione in alta montagna ad Ardesio, sempre con sinergia tra ente pubblico e categorie economiche.

Luca Pizzagalli