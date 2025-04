Regina Maris, Comune salvato dalla Cassazione

Sei milioni di euro: una brutta tegola che rischiava di schiantarsi sul bilancio di Palazzo Mancini creando una voragine finanziaria. Una tegola che le casse comunali hanno però ’schivato’ per effetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Dopo piazzetta delle Erbe e Villa Fulgida, l’amministrazione comunale di Cattolica ha chiuso lunedì scorso un altro contenzioso decennale, quello relativo alla vicenda della fondazione "Regina Maris", vincendo il processo anche in terzo grado. La Corte di Cassazione, sezione civile, ha respinto il ricorso delle ricorrenti che chiedevano oltre 6 milioni di euro di risarcimento danni e le ha condannate al pagamento di 12mila euro di spese legali a favore del Comune di Cattolica.

"Siamo molto soddisfatti dell’esito decisamente positivo di questa vicenda giudiziaria – commenta la sindaca Franca Foronchi –. Dal nostro insediamento è il terzo grosso contenzioso che è stato definito in modo favorevole per la città. Si è conclusa una vicenda cominciata undici anni fa, nel 2014. Dopo aver vinto nei primi due gradi di giudizio, ora è arrivata anche l’ultima parola della Suprema Corte che ci ha dato ragione in toto".

È il 1997 quando la conferenza dei sindaci della Provincia e la Consulta della sanità stipulano un accordo di programma con la Regione, l’Ausl di Rimini e il Comune per la creazione di un progetto di sperimentazione gestionale dell’ospedale e per la realizzazione di una nuova Rsa. Cuore del progetto è la creazione della fondazione "Regina Maris". La vicenda giudiziaria nasce con l’azione promossa dalla Cassa di Risparmio di Cesena (oggi Credit agricole Italia spa) e Berenice Spv (cessionaria dei crediti della Banca) contro il Comune, la Regione, la Fondazione stessa e gli ex amministratori. L’istituto di credito aveva chiesto in primo grado la condanna del Comune di Cattolica, fondatore dell’ente "Regina Maris", al pagamento di 6milioni e 541mila. Una somma pari all’esposizione debitoria della fondazione "Regina Maris" nei confronti della banca. Esposizione maturata con l’apertura di un fido. L’istituto di credito deduceva che il Comune avrebbe dovuto rispondere di quelle obbligazioni in quanto ’dominus’ dell’ente. "Richieste molto pesanti – continua la sindaca – che il primo grado, nel 2020, ha respinto ritenendole infondate. Nel 2023, i ricorrenti hanno impugnato la pronuncia del tribunale, ma anche i giudici d’appello ci hanno dato ragione. Siamo arrivati davanti alla Corte di Cassazione e abbiamo vinto anche l’ultimo grado. La Suprema corte ha condannato la banca a pagare anche le nostre spese di lite. La pratica è stata seguita dagli avvocati Federico e Paolo Cornia del foro di Bologna, dall’ufficio legale del Comune e dalla dirigente Claudia Rufer, ai quali vanno i miei ringraziamenti".