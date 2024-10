Regionali, in 200 al Tacabanda per il debutto di Simone Gobbi

Tutto esaurito all’osteria Tacabanda per il debutto di Simone Gobbi come candidato alle Regionali. Oltre 200 persone hanno partecipato venerdì sera all’evento elettorale dell’attuale presidente del Consiglio comunale di Riccione. "Voglio che questo territorio possa avere una voce importante e unitaria in Regione. E’ questa la ragione che mi ha spinto ad accettare la candidatura - ha detto Gobbi –. Ci sono tematiche, dal turismo

alla sanità, che coinvolgono strutturalmente l’intero territorio". In Regione, per te. Lo slogan che campeggia sui manifesti elettorali. Oltre a centinaia di militanti del Pd c’è stata la partecipazione di molti sindaci e amministratori locali: i sindaci Daniela Angelini, Fabrizio Piccioni, Michela Bertuccioli, Mirna Cecchini, Riziero Santi e il vice sindaco di Cattolica Alessandro Belluzzi. Dalla battaglia per l’ambiente fino al lavoro. "Non voglio una società dove chi resta indietro rimanga solo. Sembra banale riafermarlo, ma bisogna lavorare su un senso nuovo di comunità", ha spiegato Gobbi. "Bisogna potenziare la vocazione turistica dell’aeroporto Fellini, ma anche riqualificare la nostra offerta turistica. L’entroterra va valorizzato, ci sono borghi bellissimi, sia in Valconca che in Valmarecchia, ma manca una visione d’insieme. Ci sono itinerari, percorsi, sentieri che un turista deve conoscere, vanno mappati e comunicati". Per Gobbi i ragazzi non rappresentano soltanto il futuro del territorio, sono già il nostro presente. "Oggi le giovani generazioni chiedono più attenzione all’ambiente, più inclusione e una sanità vicina, che sappia integrare e considerare centrale anche il benessere psicologico".