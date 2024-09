Regionali, la sfida degli azzurri . Il debutto dei quattro candidati

"Siamo qui per sostenere Elena Ugolini alle regionali dell’Emilia Romagna: una candidata civica, sganciata dai partiti, vera alternativa al potere della sinistra". Lo ha detto il vice premier Antonio Tajani, a margine di Azzurra Libertà, kermesse dei giovani di Forza Italia a Bellaria Igea Marina. "Nella nostra regione da 50 anni al centro c’è il partito – ha detto dal palco la Ugolini –, con il suoi poteri, le sue liturgie, le decisioni prese in certe stanze. Noi metteremo al centro le persone, e la politica come servizio". "Un terzo degli elettori – ha aggiunto – vota il centrosinistra, un terzo il centrodestra, un terzo cambia anche all’ultimo giorno. Dipende da noi convincere gli indecisi e richiamare chi non vota. Possiamo vincere". Alla festa azzurra la Ugolini ha citato un episodio: "Mio padre aveva un caffè concerto in via Oliveti a Miramare di Rimini e nel ‘58 Berlusconi aveva suonato tutta l’estate lì col suo complessino. Ho avuto l’occasione di incontrare Berlusconi nel 2012, quando gli ho detto sono di Miramare di Rimini lui mi ha detto il nome di mio babbo, Ugo Ugolini. Questo dobbiamo fare: al centro le persone". Sul palco, insieme a ministri, sottosegretari e parlamentari (tra gli altri Maurizio Gasparri, Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto Fratin, Rosaria Tassinari, Stefano Benigni, Valentina Castaldini (a fare gli onori di casa il sindaco Filippo Giorgetti, con il coordinatore provinciale FI Antonio Barboni). Tra i presenti Rita Dalla Chiesa. Sul palco anche i 4 candidati riminesi alle regionali: l’ex sindaca di Riccione Renata Tosi, l’ex consigliere regionale Pd Giorgio Pruccoli, Davide Frisoni e Monia Guidi ("mi candido per sostenere donne e famiglie", dice). "Molto positiva l’apertura di FI al mondo civico – attacca Tosi –. Serve un cambio di passo nel turismo e nelle infastrutture, a partire dall’aeroporto". "La persona al centro, questa la svolta", dice Frisoni. "Io mi sono spostato poco, sono certi partiti a non essere più loro", chiosa Pruccoli.

Mario Gradara